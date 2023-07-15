“مبروك للجميع” كشوفات pdf.. رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 الدور الأول على موقع ملازمنا وابن الدورة

تزامنًا مع نهاية الامتحانات الخاصة بالثالث المتوسط مُنذ فترة بدأ البحث حول رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 لكي يحصلون على الدرجات الخاصة بكل مادة ويتعرفون على مدى تحصليهم، والجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية أوضحت أن نسبة النجاح وصلت لـ 90% وهذا ما بث في نفوس الطلاب وأولياء الأمور الطمأنينة.

رابط نتائج الثالث المتوسط العراق

سوف يتم تنزيل نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط بالعراق 2023 على موقع وزارة التربية العراقية أو نتائجنا، ويمكنك بالشكل الإلكتروني أن تستعلم، وتطبع النتيجة من خلال ملف بصيغه pdf عن طريق هذه الخطوات:

توجه إلى زيارة موقع موقع وزارة التربية العراقية أو عبر هذا الرابط natiga4dk.net.

اختار نتائج الصف الثالث المتوسط.

حدد العام الدراسي 2023.

اختر الفصل الدراسي الثاني.

اكتب أسماء الطلاب الذين تحتاج إلى التعرف على نتائجهم بالشكل الرباعي، وحدد رقم الامتحان لكل طالب.

اختار المحافظة التابع لها الطالب.

اضغط استعلامًا.

سوف تظهر لك كشوف نتائج الثالث متوسط 2023.

نتائج المتوسط

المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية وضح أن نسبة النجاح لطلاب الصف الثالث المتوسط لعام 2022 2023 وصلت إلى ما يزيد عن 93 % مما يشير إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب في فترة الدراسة، والامتحانات، ويتم الاستعداد إلى رصد الدرجات، وإعلان النتيجة خلال بداية الأسبوع المقبل.

نتائج الثالث متوسط 2023 ذي قار برقم المقعد

يستطيع الطلاب بعد ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق أن يقوموا بتقديم الاعتراضات عندما يشك في النتيجة الخاصة بهم، فيلجئون إلى تقديم التظلمات، وتتم من خلال اتباع هذه الخطوات: