الآن سعر الذهب في مصر || مازال انهيار سعر الذهب لعيار 21 متواصل ليوم 15 يوليو 2023

الآن سعر الذهب في مصر ليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 والتي مازالت تشهد على انخفاض كبير عن الأشهر الماضية والتي كاد أن يصل سعر الجرام الى اكثر من 3000 جنيه والذي وصل إلى هذا الحد في بعض الاحيان وخاصة لعيار 24 ولكن هو العيار الأقل انتشار في مصر ،مقارنة بعيرا 21 وعيار 18 الأكثر استخداما وانتشارا في جمهورية مصر العربية، واليك اخر المستجدات حول أخبار سعر الذهب في مصر اليوم .

الآن سعر الذهب في مصر

مازالت حتى الآن لم يتجاوز سعر الذهب عيار 21 عن 2200 تقريبا ، ولهذا هو فضل اوقات الشراء الآن في مصر نظرا إلي انه متوقع، أن تعود الأسعار إلي الارتفاع في شهر سبتمبر المقبل لاحتمالية أن سوف يكون هناك تعويم جديد ، ولكن حتى الان لم يتم التصريح الرسمي هذا الشان وانه كل ما يتم تداوله مه هي إلا توقعات من خبراء لاقتصاد، ونظرا إلي أن انخفاض سعر الذهب الآن في مصر بشكل كبير عن الأشهر الماضية والتي يقدر قيمة انخفاض إلي ما يقرب من 700 جنيه مقارنة الشهرين السابقين ، ويعتبر حاليا افضل وقت للاستثمار في الذهب والشراء أو افضل اوقات الشراء للمقبلين على الزواج.

سعر عيار 21 بالمصنعية

إليك اخر تطورات حول سعر الذهب في مصر اليوم و لكافة الأعيرة سواء للبيع أو الشراء: