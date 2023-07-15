وزارة المالية تُعلن عن موعد صرف العوائد السنوية وطريقة الاستعلام عنها

سهلت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن العوائد السنوية، التي تعد من أهم الخدمات التي يحتاج إليها الكثير من المستفيدين، فضلاً عن أن الموعد المُقرر لصرفها يكون وفقًا لما تحدده الوزارة لكي يتمكن جميع المشتركين من الحصول عليه، وفقًا لمجموعة من الخطوات التي نوضحها لكم في السطور التالية لكي يتعرف عليها الجميع.

الاستعلام عن العوائد السنوية 1444

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن العوائد السنوية في المملكة العربية السعودية وفقًا للأتي:-

أولاً يجب الذهاب إلى موقع وزارة المالية السعودية.

ثم يتم اختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

بعددها يتم تحديد “خدمات الأفراد”.

الضغط بعدها على زر “استعلام”.

إدخال جميع التفاصيل المتعلقة بالموظف أو المشترك في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط بعدها على أيقونة “بحث”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالعوائد السنوية.

وإمكانية صرفها فور صدورها على الأرجح.

موعد صرف العوائد في السعودية

أوضحت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، أن العوائد السنوية يتم صرفها في شهر مُحرم من كل عام، حيث إن عملية الصرف تكون إلى نهاية شهر جمادي الأخر، وذلك لكي يتمكن جميع المستفيدين من الحصول عليها في المواعيد الرسمية والمحددة من قبل الوزارة، مع العلم أن الوزارة تُساهم بشكل كبير في تسهيل إمكانية الحصول على خدماتها المقدمة للمواطنين، ووفرت الرقم الموحد “19990” من أجل التواصل معها وطرح كافة الشكاوى والاستفسارات المختلفة التي يحتاج إليها المواطنين.