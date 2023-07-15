billing.te.eg صدرت الان أستعلم وسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 في مصر

يزداد البحث عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي بشكل مستمر من قِبَل شريحة كبيرة من العملاء في مصر، حيث يسعون لمعرفة موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023، وذلك لتجنب فصل الخدمة بسبب عدم السداد، وقد حددت الشركة المصرية للاتصالات موعدًا لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو الحالي، ويمكن للعملاء الحصول على معلومات حول موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي وكيفية الاستعلام عنها بك سهولة ويسر.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلى 2023

يمكن الحصول على معلومات حول موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي وإجراء الاستعلام عنها في مصر، من خلال الخطوات التالية:

1- زيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات على الإنترنت.

2- الدخول إلى حساب العميل المسجل لديهم، وفي حالة عدم تسجيل الدخول، يجب تسجيل الدخول أولاً.

3- البحث عن قسم “فواتير التليفون الأرضي” والنقر عليه.

4- إدخال رقم الحساب أو رقم الهاتف الثابت في الحقل المخصص له.

5- تحديد الفترة المراد الاستعلام عنها، في هذه الحالة يتعلق الأمر بشهر يوليو 2023.

6- الضغط على زر “الاستعلام” لعرض معلومات الفاتورة وموعد الدفع.

يمكن أيضًا الاتصال بخدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات للاستفسار عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي وذلك من خلال الأرقام المخصصة لذلك.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2023

تثير موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي استفسارات العديد من العملاء في مصر، إذ بدأت الشركة المصرية للاتصالات في استلام مدفوعات فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023، وسيستمر حتى يوم 14 أغسطس 2023. وأكدت الشركة أنها ستمنح العملاء فترة السماح لدفع فاتورة الإنترنت، والتي تقتصر على شهر واحد فقط. كما من المتوقع أن يتم قطع خدمة الخط الأرضي عن جميع العملاء الذين لم يسددوا فواتيرهم بدءًا من 15 أغسطس 2023، وسيتم منعهم من إجراء المكالمات. وفي حال عدم السداد، سيتم وقف استقبال المكالمات أيضًا. ويمكن للعملاء الاطلاع على قيمة الفاتورة الرسمية من خلال موقع الشركة.