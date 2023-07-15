LINK pdf رابط تحميل نتائج الثالث متوسط العراق 2023 عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية

pdf نتائج الثالث متوسط فى العراق الترم الاول 2023، حيث تستعد وزارة التربية العراقية لنشر نتائج الثالث المتوسط في محافظة بابل لعام 2023، وجميع المحافظات العراقية، حيث سيتم نشر نتائج الامتحانات الخاصة بالدور الأول عبر موقع الوزارة الإلكتروني بعد الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق، يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم وتحميلها من خلال موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا، فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والإعلان الرسمي عن النتائج.

نتائج الثالث متوسط فى العراق الدور الأول pdf

تستعد وزارة التربية العراقية لنشر نتائج الثالث المتوسط للدور الأول لجميع محافظات العراق، حيث سيتم عرض النتائج على الصفحة الرسمية للوزارة وبشكل متزامن لجميع المديريات فى محافظات العراق، ويمكن الاستعلام عن نتائج الامتحانات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو من خلال موقع نتائجنا، حيث يتم تقديم النتائج حسب الأسماء وأرقام الاختبارات ودرجات جميع المواد، بالإضافة إلى توفير رابط تحميل مباشر للنتائج في جميع محافظات العراق.

رابط نتائج الثالث متوسط موقع نتائجنا2023:

يتيح موقع نتائجنا تتبع نتائج الثالث متوسط الدور الأول لعام 2023 في محافظة بابل وجميع مديريات التربية التابعة لوزارة التربية العراقية.