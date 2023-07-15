ننشر أسعار الذهب في السعودية ” تشهد انخفاض جديد” لتعاملات اليوم السبت 15 يوليو 2023

أسعار الذهب في السعودية ، والتى تراجعت عن الأيام الماضية بشكل ملحوظ ولهاذ سوف نوفى إليك بأفضل اوقات الشراء وافضل اوقات البيع في الايام المقبلة، من خلال هذا المقال وفقا لتوقعاك كبار خبراء الاقتصاد في العالم الآن ، واليك بيان تفصيلا لأسعار الذهب في السعودية ليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 .

أسعار الذهب في السعودية

تشهد أسعار الذهب في العالم الآن على تراجع كبير عقب إعلان قرار الفيدرالى الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة،والذي بدورها يرفع قيمة الدولار أمام باقي العملات الأخرى ، ويؤثر ذلك على الذهب بانه ينخفض عالميا وتتأثر به الأسواق العربية بشكل كبير ، ولهذا انخفض سعر الذهب في السعودية اليوم في كافة الأعيرة الذهبية والاونصة، ولذلك يعتبر الآن افضل اوقات الشراء للمعدن النفيس قي العالم، لأنه الوضع الاقتصادي في العالم متذبذب حاليا وقد تشهد الأسعار على ارتفاع جديد في الأشهر المقبلة.

أسعار جرام الذهب اليوم

نستعرض إليك اخر مستجدات حول أسعار الذهب في السعودية ليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 في جميع أسواق الصاغة في المملكة، ولكن بدون مصنعية والتي تختلف من عيار إلي اخر ووفقا للشرطة المنتجة للقطع ، وايضا حسب زخرفة القطعة يختلف سعر المصنعية بها:

سعر جرام الذهب عيار 24

السعر بالريال: 235.59

السعر بالدولار: 62.82

سعر جرام الذهب عيار 22

السعر بالريال:215.95

السعر بالدولار: 57.59

سعر جرام الذهب عيار 21

السعر بالريال: 206.14

السعر بالدولار: 54.97

سعر جرام الذهب عيار 18

السعر بالريال: 176.69

السعر بالدولار: 47.12

سعر جرام الذهب عيار 14

السعر بالريال: 137.42

السعر بالدولار: 36.65

سعر أونصة الذهب بيع

السعر بالريال: 7,327.50

السعر بالدولار: 1,954.00

سعر أونصة الذهب شراء