نتيجة الثانوية العامة 2023 …..ورابط الاستعلام thanwya.com

نتيجة الثانوية العامة 2023، انهى طلاب الثانوية العامة امتحانات نهاية العام الدراسي وسط متابعة من قبل وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور”رضا حجازي” الذي أكد خلال حوار له على قناة mbc مصر مع الاعلامي “عمرو اديب” في برنامج الحكاية أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل منتظم داخل الكنترولات على مستوى الجمهورية، وأضاف إلى أنه يتم التعامل مع كراسات الإجابة بكل دقة وأشار “حجازي” أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في بداية أغسطس المقبل بعد أن تعلن الوزارة انتهاء أعمال التصحيح.

موعد الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023

وأشار “حجازي” أنه حريص جداً على أن يحصل الطلاب على الدرجات المستحقة كاملة دون نقصان، كما أكد أن الوزارة سوف تقوم بفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة والاطلاع على كراسات الإجابة والبايل شيت.

نود أن نذكر حضراتكم أن نتيجة الثانوية العامة 2023 سوف تكون متاحة على الموقع فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، حيث يمكن للطالب أو ولي الأمر الإطلاع على النتائج فور ظهورها مباشرة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال مؤتمر صحفي كبير يذاع على عدد من القنوات الفضائية، وأضاف إلى أن الوزارة سوف تثوم بتكريم أوائل الطلبة.

ومن جهة أخرى فقد صرح مصدر مسؤول بالوزارة إلى أن الكنترولات تواصل عملية تصحيح كراسات الإجابة للأسئلة المقالية والاختيارية في جميع المواد التي أدى فيها الطلاب، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تصحيح أغلب المواد التي أدى فيها الطلاب الامتحانات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023