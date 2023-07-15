رابط استعلام فاتورة التليفون الارضي بالرقم 2023 موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg واسهل طريقة للدفع

رابط استعلام فاتورة التليفون الارضي بالرقم 2023، يهتم عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء المحافظات المصرية بالإطلاع والتعرف على فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو ، والتي أصبحت متاحة أمام العملاء من خلال الرابط الخاص بشركة المصرية للاتصالات بداية من يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 ، والتي يمكن للعميل أيضاً سداد فاتورة التليفون الأرضي وإليكم خطوات الاستعلام ….

رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

يبحث عدد كبير من عملاء المصرية للاتصالات عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم، حتى يتمكنوا من سدادها تجنباً لقطع الخدمة والتي من المقرر ايقافها في 15 أغسطس 2023، أما في حالة عدم دفع الفاتورة سوف يتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال المكالمات فقط، وذلك بداية من 15سبتمبر 2023، وإليكم خطوات الاستعلام …

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات .

ادخال رقم التليفون الأرضي في الخانة الموضحة أمامكم.

ثم اضغط على اظهار الفواتير .

في حالة السداد يرجى اختيار طريقة الدفع سواء بالفيزا كارد أن الماستر كارد.

أماكن دفع فاتورة التليفون الارضي 2023

وأكدت الشركة المصرية للاتصالات عن أنه يمكن للعميل دفع فاتورة التليفون الارضي عن شهر يوليو 2023، وأكدت أنه سوف يتم منح فترة سماح لعملاء الشركة حتى يوم 14 اغسطس وأكدت الشركة أن المواطن يمكنه سداد فاتورة التليفون الارضي من خلال عدة طرق والتي يمكنكم الاطلاع عليها من خلال الفقرة التالية :