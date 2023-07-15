رابط استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي شهر يوليو 2023 .. وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي شهر يوليو 2023، يهتم عدد كبير من المواطنين في جميع المحافظات المصرية بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الذي يعد من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية للاسر محدودى الدخل لمساعدتهم على التغلب على ظروف المعيشة الصعبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط استعلام معاش تكافل وكرامة يوليو 2023.

معاش تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم التي أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي، بناء على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الكثير من الأسر المصرية والغلاء التي يعاني منه الاقتصاد المصري خلال الآونة الأخيرة،حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن وجود رابط الكتروني للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2023 والذي يتيح للمواطن سهولة الاستعلام عن موعد الصرف وعن قبول الطلب أو رفضه مع توضيح سبب الرفض.

شروط الحصول معاش تكافل وكرامة

ان تكون الاسرة المتقدمة للحصول على المعاش لديها ابناء من حديثي الولادة حتى 18 عام على أن يكون الابناء من عمر السادسة حتى الثمانية عشر عام في مراحل التعليم.

تقديم كافة المستندات المطلوبة .

ان يكون الافراد المتقدمين لبرنامج تكافل وكرامة من المسنين بداية من عمر 65 عام ومن اصحاب الامراض المزمنة.

ألا يكون المتقدم الك لأرض زراعية أو لديه محل تجاري، أو رؤوس مواشي.

ألا يكون موظف في إحدى الهيئات الحكومية.

ألا يكون مستفيد من التأمينات أو المعاشات.

الاوراق المطلوبة للتقديم