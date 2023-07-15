انخفاض ملحوظ في سعر الذهب اليوم 15 يوليو 2023 !! تعرف على جدول الأسعار الجديد

اهتم بالاطلاع على سعر الذهب اليوم 15 يوليو العديد من المواطنين المصريين، فمنهم من يريد أن يشتريه بهدف الزينة، ومنهم من يرغب في شرائه من أجل الاستثمار، وفيما يلي سوف نتناول سعر المعدن الأصفر اليوم السبت الموافق من 15 يوليو 2023م في كل العيارات الخاصة به، وكذلك سعر الجنيه الذهب.

سعر الذهب اليوم 15 يوليو

لقد شهد سعر الذهب اليوم 15 يوليو ارتفاعًا جديدًا، وهذا في كل العيارات المختلفة الخاصة به، إذ أنه قد سجل ما يلي بكافة العيارات:

بلغ سعر جرام الذهب اليوم السبت الموافق من 15 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 2509 جنيهًا مصريًا، وذلك لعيار 24.

كما أن ثمن جرام الذهب عيار 21، ارتفع اليوم السبت الموافق من 15 يوليو 2023م، حتى سجل يقرب من حوالي 2195 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن سعر جرام الذهب عيار 18، ارتفع اليوم السبت الموافق من 15 يوليو 2023م، مقارنًة بأسعار أمس الجمعة 14 يوليو 2023م، حتى سجل ما يقرب من حوالي 1886 جنيهًا مصريًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 15 يوليو

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت الخامس عشر من يوليو 2023م، وفي الواقع أنه عالميًا، فإن أسعار الذهب تكون متجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية كبرى، وذلك منذ شهر أبريل، وهذا عقب ارتفاعها قريبًا من أعلى مستوى وصلت له بشهر واحد، كذلك من الجدير بالذكر أن سعر الجنيه الذهب قد سجل اليوم السبت الموافق من 15 يوليو 2023م، ما يقرب من حوالي 17600 جنيهًا مصريًا.