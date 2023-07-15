سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 15 يوليو 2023 في السوق السوداء يصل إلى”50ج”

بحث عدد كبير من الأشخاص عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 15 يوليو ، إذ أننا نعلم أن سعره يتغير بصورة مستمرة، حيث أنه كل يوم يكون بسعر جديد، لهذا يتم التساؤل عن سعره بشكل يومي، وفيما يلي سوف نتعرف على سعره في السطور القادمة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 15 يوليو

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 15 يوليو ، حيث أنه قد سجل الآتي:

بلغ سعر الدولار اليوم السبت الموافق من 15 يوليو 2023م، في البنك الأهلي المصري، لحوالي 30.75 جنيهًا مصريًا للشراء و30.85 جنيهًا مصريًا للبيع.

كما أن سعر الدولار اليوم السبت الموافق من 15 يوليو 2023م، في بنك مصر بلغ لحوالي 30.75 جنيهًا مصريًا للشراء و30.85 جنيه للبيع.

هذا بجانب أن سعر الدولار اليوم السبت الموافق من 15 يوليو 2023م، في البنك التجاري الدولي بلغ لحوالي 30.85 جنيهًا مصريًا للشراء و30.95 جنيهًا مصريًا للبيع.

كذلك أن سعر الدولار اليوم السبت الموافق من 15 يوليو 2023م، في البنك العربي الأفريقي الدولي بلغ لحوالي 30.85 جنيهًا مصريًا للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الأخضر اليوم السبت 15 يوليو 2023

استقرت أسعار الأخضر اليوم السبت 15 يوليو 2023، إذ أنه قد سجل ما يلي: