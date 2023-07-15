كشف نقاط” نتائج البكالوريا 2023 الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz

يبحث طلاب البكالوريا بدولة الجزائر عبر محرك البحث جوجل، عن نتائج البكالوريا الجزائر، لهذا قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بتوفير عدة طرق يستطيع طلاب البكالوريا اتباعها من أجل معرفة النتيجة الخاصة بهم، وذلك من أجل توفير كل من الوقت والجهد لهؤلاء الطلاب، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه النتائج، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

نتائج البكالوريا 2023 الجزائر

يرغب عدد كبير من طلاب البكالوريا بدولة الجزائر، والذين انتهوا من أداء الامتحانات خلال الأيام القليلة السابقة، معرفة نتائج البكالوريا الجزائر، لهذا قام وزير التعليم بالجزائر بالإعلان عن أن نتائج البكالوريا 2023 الجزائر سوف يتم ظهورها يوم 20 من شهر يوليو الحالي، وأنه سوف يتم الإعلان عن أي تغيير يحدث من قبل الوزارة بشأن تغيير موعد إعلان النتيجة.

وأشار أيضا أن الوزارة تسعي إلى راحة الطالب وذلك من خلال تقديم العديد من الطرق التي يستطيع الطالب معرفة النتيجة من خلاله دون اللجوء إلى الذهاب إلى المقر الدراسي، ومن بين الطرق التي أعلنت عنها الوزارة الذهاب بصورة مباشرة الى موقع الديوان الوطني الخاص بالامتحانات والمسابقات.

موقع كشف نقاط نتائج شهادة البكالوريا بالجزائر 2023

قامت وزارة التربية والتعليم الجزائرية بتحديد عدة خطوات يستطيع الطالب اتباعها من أجل الحصول على نتائج البكالوريا من خلال الموقع الرسمي التابع للوزارة، وذلك فور اعتماد النتيجة ورفعها على الموقع، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

أولا أن يقوم الطالب بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر، وهذا من خلال الضغط على الرابط التالي.

يقوم الطالب باختيار خانة التسجيل، ومن ثم القيام بإدخال جميع المعلومات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها بدقة عالية.

نتائج البكالوريا 2023 الجزائر بالرسائل النصية

أتاحت وزارة التربية الجزائرية لطلاب البكالوريا، إمكانية معرفة النتائج الخاصة بهم من خلال الرسائل النصية، َذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة، والتي تتمثل فيما يلي: