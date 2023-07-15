Link PDF.. حمل الان نتيجة الثالث متوسط الدور الاول 2023 جميع المحافظات العراقية عبر رابط موقع نتائجنا

دقائق قليلة وتعلن رسميا نتيجة الثالث المتوسط في العراق ، وتعد عبارات ظهرت نتائج الثالث المتوسط في العراق ، ورابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2023 في العراق، من اكثر العبارات بحثا علي جوجل ، في جميع المحافظات و بما في ذلك بغداد والرصافة والكرخ والبصرة وذي قار وديالى وكربلاء وكركوك وميسان والمثنى والنجف ونينوى والقادسية والأنبار وبابل وصلاح الدين والكرخ الأولى والثانية والثالثة والرصافة الأولى والثانية والثالثة، السليمانية، واسط، أربيل ودهوك ، ومن المقرر الإعلان خلال الساعات القليلة القادمة عن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط لعام 2023 في جميع محافظات العراق.

نتائج الثالث المتوسط في العراق 2023

دقائق قليلة وتعلن رسميا نتائج الثالث المتوسط في العراق ، حيث سيتم الإعلان عن النتائج بالأسماء وأرقام الجلوس عبر عدة مواقع نقوم بتوفيرها لكم من خلال السطور التالية ، بما في ذلك موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، وموقع “نتائجنا”. ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على النتائج عبر موقع “نتائجنا” باللغة العربية والكردية والتركمانية والأجنبية، وذلك لجميع محافظات العراق ، ومن خلال موقعنا نتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية.

رابط موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط في العراق عبر الإنترنت عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت، أو موقع “نتائجنا” او من هنااا

2. اختيار السنة الدراسية، ومن ثم الدرجة الدراسية المراد الاستعلام عن نتائجها (ثالث متوسط).

3. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

4. تحديد المحافظة التي يدرس بها الطالب أو الطالبة.

5. الضغط على زر البحث للحصول على نتيجة الطالب أو الطالبة.