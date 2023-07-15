“هيتصرف بدري؟”.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 لكل موظفي الدولة
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023، حالة من الترقب يعيشها الموظفين في انتظار الكشف عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 الذي ينتظر صرفه الالاف من المواطنين، حيث تتزايد عمليات البحث حوله خاصة بعدما تم تبكير موعد صرف مرتب شهر يونيو الماضي نظرا لحلول عيد الاضحى، وقد تسائل الكثيرين هل سيتم تبكير موعد صرف مرتبات يوليو أم ستعود مواعيد الصرف كما كانت سابقًا؟.
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023
ومن المقرر أن يكون موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 بداية من يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023، بينما تصرف متأخرات شهر يونيو في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ويوافق 9 و10 و11 من الشهر ذاته، ويمكن لجميع الموظفين الحصول على رواتبهم من خلال ماكينات الصراف الآلي، وأهابت وزارة المالية العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
قيمة مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة
والآن نقدم لكم قيمة مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من شهر أبريل الماضي، وذلك في اطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع اسعار السلع:
- ستحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها 8500 جنيه.
- ستتقاضى المدير العام أو ما يعادله 7000 جنيه.
- ستحصل الدرجة الأولى أو ما يعادلها 6500 جنيه.
- ستتقاضى الدرجة الثانية أو ما يعادلها 5500 جنيه.
- ستحصل الدرجة الثالثة أو ما يعادلها 5000 جنيه.
- ستتقاضى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها 4500 جنيه.
- ستحصل الدرجة الخامسة أو ما يعادلها 4000 جنيه.
- ستتقاضى الدرجة السادسة أو ما يعادلها 3500 جنيه.
- سيحصل حاملي درجة الماجستير 6000 جنيه، بينما سيتقاضى حاملي درجة الدكتوراه 7000 جنيها.