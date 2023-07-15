pdf حمل الان نتائج الثالث متوسط 2023 العراق جميع المحافظات دهوك الكرخ الرصافة ديالى نينوى السليمانية عبر نتائجنا

pdf تم الان إعلان نتائج الثالث المتوسط للدور الأول 2023 في العراق، ويمكن لجميع الطلاب والطالبات الاطلاع عليها من خلال المواقع المعتمدة التي توفرها وزارة التربية العراقية، بالإضافة إلى موقعنا الذي يوفر تفاصيل دقيقة حول كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط للدور الأول 2023 في العراق باستخدام رقم المقعد، كما يمكن تحميل ملف النتيجة لجميع طلاب المحافظة على جوجل درايف،نحرص دائماً على تقديم أحدث المعلومات لخدمة طلاب المرحلة المتوسطة في العراق.

نتائج الثالث المتوسط 2023 فى العراق:

نود أن نقدم لطلابنا في العراق موقعًا موثوقًا للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط إلكترونيًا، وذلك لتجنب الضغط الكبير الذي يشهده الموقع الرسمي لوزارة التربية والمواقع الأخرى في هذه الفترة. يمكن الاستعلام عن النتائج عبر موقع “ناجح التعليمي” الذي يعرض النتيجة بصيغة تحميل ملف النتيجة المحافظة بالكامل، بالإضافة إلى موقع “نتائجنا العراقي” الشهير، بالنسبة لموقع وزارة التربية العراقية، سيتم إعلان النتيجة بعد اعتماد الحافظات ونشر نسب النجاح في المواقع الرسمية، يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم المقعد الخاص بهم، وسيتم تحديد المحافظة التابعة لكل طالب. بعد النقر على خانة “عرض النتيجة”، ستظهر درجات الطلاب في جميع المواد. يجب على الطلاب ملاحظة أنه يجب استخراج الشهادة الرسمية ورقيًا من المدرسة، حيث يتم الاعتماد عليها في التقديم للمرحلة التالية.

رابط نتيجة الثالث المتوسط 2023 فى العراق:

يمكن الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط بسهولة، حيث يتم ذلك من خلال