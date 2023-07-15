سعر الحديد اليوم السبت 15 يوليو في مصر .. الكل هيبني ويتجوز احلى خبر النهارده

سعر الحديد اليوم، هذه وقد تراجعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 في الأسواق والمصانع محليا، إذ فقد انخفض الحديد انخفاضا ما قد يتراوح ما بين الـ100 و300 جنيه في الطن، حيث استقرت أسعار الأسمنت الأبيض، إضافة إلى أن الأسعار قد تختلف من منطقة إلى أخرى، كما قد استقرت أيضا أسعار الجبس مؤخرا، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل، وفي هذا المقال الحصري عبر موقعنا المتميز البديل سوف نرصد لحضراتكم سعر الحديد في مصر اليوم بكل تفاصيل وفي جميع المصانع الموجودة في جميع المحافظات، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة، حيث جاء على النحو التالي.

سعر الحديد اليوم

هذه وقد تراجع سعر الحديد اليوم في الأسواق والمصانع المصرية بقيمة تتراوح ما بين سعر 100 و300 جنيه في الطن، والتي قد جاءت بنحو:

أولا وصل سعر طن حديد بشاي نحو 38 ألفا و200 جنيه، فيما سجل سعر طن حديد عز الدخيلة وصل إلى نحو 38 ألفا و800 جنيه.

ثانيا بينما سجل طن حديد سرحان اليوم نحو 36 ألفا و500 جنيه، بينما وصل سعر طن حديد المعادي إلي نحو 36 ألفا و800 جنيه.

ثالثا وسجل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم نحو 37 ألف جنيه، بينما سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1750 جنيها.

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سعر طن الاسمنت اليوم

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة سعر الحديد اليوم سوف نرصد لحضراتكم سعر طن الاسمنت اليوم، حيث جاء كالتالي.

أولا سجل طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى نحو سعر 1700 جنيه، فيما سجل طن أسمنت أسمنت العسكري اليوم نحو 1685 جنيها.

ثانيا وبلغ سعر طن أسمنت سيناء إلى نحو 1700 جنيه، فيما وصل سعر طن أسمنت طرة وحلوان اليوم نحو 1690 جنيها.

ثالثا ووصل سعر طن أسمنت السويدي إلى نحو 1800 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة إلي نحو 3600 جنيه للطن، فيما سجل سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى نحو 3450 جنيه.

رابعا بينما بلغ سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى نحو 3550 جنيها، ووصل سعر الطن في مصنع أسمنت لافارج المقاوم للملوحة إلى 1770 جنيها.

خامسا فيما سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة اليوم نحو سعر 1760 جنيها، وبلغ سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى نحو 1850 جنيها، فيما بلغ سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ 1770 جنيه.

سادسا بينما بلغ سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط إلي نحو 1030 جنيها.

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اسعار الجبس اليوم

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة سعر الحديد اليوم وسعر طن الاسمنت اليوم سوف نرصد لكم أسعار الجبس اليوم، حيث جاء على النحو التالي.

أولا سجل سعر طن جبس الدولية اليوم إلى نحو 1400 جنيه للطن.

ثانيا فيما وصل طن جبس السويس إلى نحو 1300 جنيه.

ثالثا وبلغ طن جبس المعمار وصل إلى نحو 1350 جنيها.

ما هي الأسباب التي تؤدي إلي ارتفاع سعر الحديد

هذه وقد يوجد هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الحديد في مصر، ومن أهم هذه الأسباب:

ارتفاع أسعار خام الحديد، حيث يشكل خام الحديد حوالي 70% من تكلفة إنتاج الحديد.

ارتفاع أسعار الطاقة، حيث يشكل الغاز الطبيعي حوالي 20% من تكلفة إنتاج الحديد.

ارتفاع أسعار النقل، حيث يشكل النقل حوالي 5% من تكلفة إنتاج الحديد.

ارتفاع الطلب على الحديد، حيث يشهد قطاع البناء والتشييد في مصر حالة من الانتعاش، مما أدى إلى زيادة الطلب على الحديد.

تأثير ارتفاع سعر الحديد على قطاع البناء والتشييد

يؤثر ارتفاع سعر الحديد بشكل كبير على قطاع البناء والتشييد في مصر، حيث يؤدي إلى زيادة تكلفة البناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على العقارات، وفيما يلي بعض الآثار السلبية لارتفاع سعر الحديد على قطاع البناء والتشييد:

زيادة تكلفة البناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على العقارات.

تأخر تنفيذ المشاريع، حيث قد يضطر المقاولون إلى تأجيل تنفيذ المشاريع بسبب ارتفاع تكلفة الحديد.

ارتفاع أسعار العقارات، حيث يضطر المطورون العقاريون إلى رفع أسعار العقارات بسبب ارتفاع تكلفة البناء.

الحلول المقترحة لخفض سعر الحديد

هذه وقظ يوجد هناك العديد من الحلول المقترحة لخفض سعر الحديد اليوم في مصر، ومن أهم هذه الحلول:

دعم إنتاج الحديد المحلي، وذلك من خلال توفير الدعم الحكومي للشركات المنتجة للحديد.

تقليل الاعتماد على خام الحديد المستورد، وذلك من خلال زيادة إنتاج خام الحديد المحلي.

تطوير صناعة الحديد في مصر، وذلك من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لصناعة الحديد.

التوسع في البحث والتطوير في صناعة الحديد، وذلك من أجل تطوير تقنيات جديدة لخفض تكلفة إنتاج الحديد.

يأمل الجميع أن تتخذ الحكومة المصرية الإجراءات اللازمة لخفض سعر الحديد في مصر، وذلك من أجل دعم قطاع البناء والتشييد وتحقيق التنمية الاقتصادية.