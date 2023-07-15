نتائج البكالوريا سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب لجميع الأقسام عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

نتائج البكالوريا سوريا 2023، تصدرت عمليات البحث عن نتائج البكالوريا سوريا 2023 كافة محركات البحث في جميع قرى ومحافظات سوريا، رغبة في الاطمئنان على نتائج الطلاب في امتحانات البكالوريا التي عقدت قبل شهر من الآن، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم السورية أنه من المقرر أن يقوم السيد دارم طباع وزير التربية والتعليم باعتماد النتيجة فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وقد قام سيادته بجولة تفقدية مؤخرًا لمتابعة سير عمليات التصحيح في عدد من لجان التصحيح بعدة محافظات، ومن خلال هذا المقال نرصد لكم أخر التطورات الخاصة بموعد ظهور النتائج وكيفية الاستعلام عنها.

نتائج البكالوريا سوريا 2023

في تصريحات أصدرتها وزارة التربية والتعليم السورية على لسان السيد الدكتور دارم طباع وزير التربية والتعليم فيما يخص موعد ظهور نتائج البكالوريا سوريا 2023، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم السورية أن عمليات التصحيح سوف يتم الانتهاء منها قريبًا، وكانت قد استغرقت عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات شهرًا من بعد انتهاء الامتحانات، وأنه فور انتهاء لجان التصحيح من أعمالها سيتم اعتماد النتيجة تمهيدًا لإعلانها بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 16 يوليو 2023 الجاري.

كيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2023

ويمكن للراغبين في الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2023 فور ظهورها مباشرة إتباع الخطوات التي حددتها وزارة التربية السورية لسهولة استخراج النتائج دون الخروج من المنزل، وتكمن هذه الخطوات في الآتي:-