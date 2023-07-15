هنا.. نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول العراق …موقع نتائجنا results.mlazemna

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول العراق، بعدما أعلنت وزارة التعليم العراقية عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كافة المدارس على مستوى المحافظات العاقية وبدأت عمليات البحث تتزايد عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة والذي يتيح للطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول العراق وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …..

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

يبحث عدد كبير عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول العراق، التي تعد من أهم المراحل التعليمية التي يسعى فيها الطلاب الحصول على أعلى الدرجات التي تمكنهم من الالتحاق بالكلية التي يحلم أن يلتحق بها الطالب، وأشارت وزارة التعليم العراقية أنها انتهت من أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق الإجابة الخاصة بالطلاب وأكدت على ارتفاع نسب النجاح للعام الدراسي.

وأشار وزير التعليم العراقي أن المشؤشات الأولية لـ نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول تؤكد ارتفاع نسب النجاح بنسبة تتخطى الـ 80% وهذا يدل على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة مطلع العام الجاري، وأكد الوزير على قناة العراق الفضائية أن الوزارة سوف تقوم بتكريم اوائل الطلبة خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد كبير من القيادات التعليمية.

وأكدت وزارة التربية العراقية أن الأخبار التي ترددت عن ظهور نتيجة الثالث المتوسط 2023 العراق غير صحيحة بالمرة ومن المقرر أن تظهر النتيجة مباشرة فور الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدرجات، وأشاد الدكتور”إبراهيم الجبوري” بالأداء الكبير التي قامت به الوزارة منذ بداية العام الجاري حتى انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023

وحتي الان وزارة التربية والتعليم العراقية تؤكد اعتماد النتيجة خلال الساعات القادمة وسط حالة من الترقب الشديد من الطلاب بالوقت الحالي ويريد الجميع الحصول علي النتيجة ومن المفترض اعلان النتائج بالاسبوع الجاري وبالتحديد يوم الاثنين القادم.