ملازمنا نتائج الصف ثالث متوسط 2023 دور اول بالاسم والرقم الامتحاني PDF بجميع المحافظات العراقية

نتائج الصف ثالث متوسط 2023، في بيان صدر مؤخرًا عن وزارة التربية العراقية فيما يخص نتائج الصف ثالث متوسط 2023، أوضحت الوزارة أنه بناء على توجيهات السيد الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية العراقي سرعة الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات تمهيدًا لاعتماد سيادته للنتيجة وإعلانها عبر الرابط الرسمي الذي سيتم اتاحته من جانب وزارة التربية العراقية أمام كافة الراغبين في الاستعلام عن النتائج، ومن خلال مقالنا هذا نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالخطوات الواجبة للاستعلام عن النتيجة والموعد المقرر لظهور النتيجة في جميع المحافظات العراقية المختلفة.

نتائج الصف ثالث متوسط 2023

من المعروف أن نتائج الصف ثالث متوسط 2023 هي ما يشغل بال جميع طلاب تلك المرحلة داخل كافة أنحاء العراق، فقد تصدرت عمليات البحث عن النتائج كافة محركات البحث بمختلف محافظات العراق مثل بغداد وتكريت وكربلاء والنجف ونينوى وغيرها من المحافظات، وقد بدأت وزارة التربية العراقية في عمليات التصحيح بكافة لجان التصحيح بمختلف محافظات العراق فور انتهاء الطلاب من أداء جميع المواد المقررة عليهم، وأكدت المصادر من داخل الوزارة إلى أن النتائج الآن في مرحلة التدقيق النهائية وأن عملية التصحيح قد انتهت بالفعل وسيتم رصد الدرجات في خلال الساعات القليلة القادمة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج مساء الأحد الموافق 16 يوليو 2023 عبر موقع الوزارة من خلال نشر كشوفات PDF بها نتائج الطلاب في جميع المحافظات العراقية.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023

أتاحت وزارة التربية العراقية رابط رسمي يمكنك الاستعلام منه عن نتائج الصف ثالث متوسط 2023 الدور الاول، وذلك باتباع الخطوات التالية:-