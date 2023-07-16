متى ظهور نتائج البكالوريا 2023 النهار وخطوات استخراجها برقم التسجيل عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz
متى ظهور نتائج البكالوريا 2023، السؤال الأكثر إلحاحًا في الفترة الأخيرة من قبل طلاب الجزائر هو متى ظهور نتائج البكالوريا 2023؟، وللإجابة عن ذلك السؤال قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بتوضيح الكثير من التفاصيل التي تخص موعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وموعد اعتماد السيد الدكتور عبد الحكيم بلعابد وزير التربية والتعليم الجزائري للنتيجة تمهيدًا لإعلانها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية، وقد شدد سيادته على سرعة الانتهاء من جميع أعمال الامتحانات بكافة لجان التصحيح بمختلف الولايات الجزائرية؛ رغبة من سيادته وحرصًا من الحكومة الجزائرية على طمأنة الطلاب وذويهم، ولمعرفة تفاصيل أكثر حول ذلك الموضوع، تابع قراءة المقال.
متى ظهور نتائج البكالوريا 2023
تصدر سؤال متى ظهور نتائج البكالوريا 2023 الجزائر جميع محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي الجزائرية، وأجابت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن هذا السؤال حيث وضعت موعدًا رسميًا لإعلان تلك النتائج الخاصة بجميع الطلاب وهو يوم الخميس المقبل الموافق 20 يوليو / جولية 2023 بداية من الساعة 16:00 عصراً وذلك عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ وموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وكذلك أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن النتائج من خلال خدمة SMS من الموبايل حيث يمكن للطالب أو ولي أمره الاتصال على رمز [#567*] ثم تسجيل رقم التسجيل الذي يخص الطالب وضغط إرسال وستظهر النتائج مباشرة.
استخراج نتائج البكالوريا 2023 الجزائر
بعد الإجابة على سؤال متى ظهور نتائج البكالوريا 2023 فلم يتبقى سوا الخطوات اللازمة لاستخراج تلك النتائج، وهي تتمثل في الآتي:
- الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من هنا.
- أو قم بالدخول على الموقع الرسمي لـ فضاء أولياء التلاميذ.
- اختيار نتائج البكالوريا 2023 الجزائر بعد تسجيل الدخول.
- تسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة منك مثل اسم الطالب والولاية التابع لها والشعبة التي يدرس بها الطالب.
- كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب.
- ثم أخيراً الضغط على عرض النتائج.