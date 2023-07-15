أخبار حساب المواطن اليوم عاجل إيداع معاشات شهر أغسطس 2023 في هذا الموعد رسميًا

يبحث المواطنين خلال هذه الفترة عن آخر أخبار حساب المواطن اليوم ولا سيما بأن هذا الشهر كان الأخير في صرف الزيادة الملكية، والجميع ينتظر هل أنها ستنتهي أم يتم مد الزيادة مرة أخرى وخادم الحرمين سيجعل هناك صرفًا لتلك الزيادة والبعض الآخر يبحث عن توقيت ظهور الأهلية وموعد الصرف، إلى غيرها من الأخبار الأخرى المرتبطة بحساب المواطن، وخلال مقالنا سنوضح تفاصيل حول ذلك.

أخبار حساب المواطن اليوم عاجل

يتساءل جميع المستفيدين من برنامج حساب المواطن عن الأخبار الأخيرة التي تتعلق بهذا الدعم، وهل أن الزيادة الملكية ستكون ثابتة ويتم مدها مرة أخرى، أم أنها انتهت على هذا الوضع، والوزارة ردت على كافة المستفيدين الذين تساءلوا بشأن ذلك بأنه حتى وقتنا هذا ليس هناك أي قرار رسميًا يتعلق بالزيادة الملكية المؤقتة، وذلك بعدما تم صرف الدفعة رقم 68، ولا زال هناك أمل وتوقعات بأن تصرف لهم هذه الزيادة مرة أخرى.

هل تم تحديد موعد أهلية حساب المواطن اليوم 2023؟

أهلية حساب المواطن ليس لها وقت محدد، ولكن عادة ما تظهر مع أواخر الشهر الميلادي، وجميع الأشخاص الذين تقدموا للبرنامج ينتظرون الآن أن يتم الإعلان عن الأهلية حتى يستعلموا عنها، ويعرفوا ما إن كان قد تم تأهيلهم أم لا.

موعد صرف دعم برنامج حساب المواطن

يصرف حساب المواطن باليوم العاشر خلال الشهر الميلادي، وذلك إن كان موعد الصرف ليس مصادف لأي عطلة، لأن العطلات تؤدي إلى تغيير موعد الصرف إما بالتبكير أو التأخير، وبالنسبة لموعد صرف راتب أغسطس وفقًا لجدول تقويم صرف دعم حساب المواطن، فإنه سيكون الخميس 10 أغسطس 2023.