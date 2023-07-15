عاجل صفقة نارية الزمالك يخطف نجم الأهلي رداً على إمام عاشور

صفقات نارية بين الأهلي والزمالك كان أخرها الاحاديث الرائعة التي كانت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال العديد من وسائل الإعلام المختلفة التي ركزت الضوءفقط على صفقة انتقال اللاعب إمام عاشور للأهلي المصري في مفاجءة مدورية، ولكن حتى الأن لم يعلن الأهلي بشكل رسمي عن الصفقة ولكنها تمت بالفعل.

وعلى الجانب الأخر نادي الزمالك يعمل في صمت فمن المتوقع أن يكون اللاعب أشرف بن شرقي قد وقع عقوده بالفعل مرة أخرى لنادي الزمالك المصري، بعد أن فسخ تعاقدة مع نادية الجزيرة الإماراتي أمس الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر يوليو الجاري، لذلك بن شرقي أولاً وهي الضربة الأولى، وهناك العديد من المفاجئات المنتظرة من جانب أحمد حسام ميدو فقال عند إنتهاء الأزمة ودفع المبلغ المالي الذي يتم وقف القيد بسببه سترون صفقات متميزة وتليق بالفارس الأبيض نادي الزمالك.

وهناك أحاديث أخرى ترصد عودة اللاعب التونسي فرجاني ساسي، بالإفاضة إلى رد الزمالك على الأهلي في صفقة إمام عاشور فمن المحتمل أن يخطف نادي الزمالك لاعب نادي بيراميدز الحالي والأهلي سابقاً اللاعب رمضان صبحي المعروف بالفرسة الشقية في العالم المصري الكروي، كل تلك ما هي إلا مجرد تكهنات تنتشر بشكل كبير من تصاريح إعلامية وليس مؤكد حتى الأن أى صفقة بالنسبة للقطبين الأحمر والأبيض، وتداولت أيضاً العديد من الأنباء حول رحيل أوسورية بسبب تأخر مستحقاته، ولا أساس من الصحة لتلك الأخبار المنشرة فالمدرب يريد استكمال رحلته مع الفارس الأبيض والنهوض به إلى البطولات.