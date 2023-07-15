شوكت.. الموعد النهائي لإعلان نتائج الثالث متوسط 2023 في جميع المحافظات العراقية
بعد أن أوشك الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 في المحافظات المختلفة، شهد محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي الكثير من التساؤلات عن موعد نشر نتيجة الثالث من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، ونعلن لكم خلال المقال كافة الأخبار المستجدات المتعلقة بالنتيجة وفقا لما صدر بشكل رسمي من قبل وزارة التربية العراقية، وذلك بعد أن تم الإعلان عن انتهاء تصحيح الأوراق ورصد درجات الطلاب في جميع المدارس المتوسطة في مختلف أنحاء العراق حيث تكن متاحة على الموقع الإلكتروني خلال ساعات قليلة.
موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2023
ورغم أن التوقعات قد أشارت بأن النتيجة سوف تظهر بالأسبوع الماضي إلا أنها لم يتم الإعلان عنها بعد وهو ما جعل جميع الطلاب يتساءلون عن أسباب تأخر الإعلان عن النتائج، وقامت مصادر من داخل الوزارة بالتأكيد على أن النتيجة سوف تكون متاحة على الموقع الإلكتروني ببداية الأسبوع الجاري، وذلك فمن المتوقد أن تصدر خلال الساعات القليلة المقبلة، ولذلك فقد شهد الموقع الخاص بالنتائج إقبال كبير من جانب الطلاب الذين يترقبون بكل شغف الإعلان عن النتائج.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط في بغداد كما سيتم الإعلان عن نتائج الطلاب في محافظة الموصل بالإضافة إلى نتائج الطلاب في محافظة البصرة وباقي المحافظات الأخرى التي شهدت الامتحانات في المدارس المختلفة بباقي المحافظات مثل الكرخ وكركوك وأربيل والنجف وكربلاء وغيرها من المحافظات والمدن الأخرى.
موقع إعلان نتائج الثالث متوسط
وقامت وزارة التربية بالتأكيد على أن النتيجة سوف تكون متاحة من خلال الموقع الإلكتروني وذلك حتى يتمكن الجميع من الاستعلام عنها بكل سهولة، ولكي تستطيع التعرف على النتيجة الخاص بك، اتبع تلك الخطوات:
- قم بزيارة موقع نتائج الثالث متوسط
- قم بالضغط على خيار تنزيل أمام المحافظة التي تتبعها.
- سوف يتم تحميل ملف بصيغة pdf يحتوي على نتائج الطلاب في تلك المحافظة التي قمت باختيارها.
- من خلال الرقم الامتحاني الخاص بك يمكنك معرفة النتيجة والدرجات التي حصلت عليها في جميع المواد المقررة على تلك المرحلة الدراسية.
- وبذلك تكون قد نجحت في معرفة النتيجة الخاصة بك في نهاية العام الدراسي.