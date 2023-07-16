{ هسة تطلع} رابط نتائج الثالث المحافظات كلش الدور الأول 2023 || بغداد | البصرة| الموصل | صلاح الدين

رابط نتائج الثالث المحافظات كلش الدور الأول 2023 في عموم العراق هو الرابط الإلكتروني التابع إلى وزارة التربية العراقية أو عن طريق موقع نتائجنا، فتلك هي المواقع الرسمية للإعلان عن نتائج الطلاب، وعلى حسب تصريحات وكيل التربية العراقية السيد” فلاح القيسي” أن إعلان نتيجة الصف الثالث المتوسط سوف يكون متاح عبر موقع الوزراة قبل نهاية الأسبوع الجاري، وطمأن الطلاب والطالبات بأن النتائج مبشرة ونسب النجاح مرتفعة.

رابط نتائج الثالث المحافظات كلش الدور الأول 2023 عموم العراق

حرصت وزارة التربية العراقية على التسهيل على الطلاب التعرف على النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها ويمكنك الحصول على النتيجة من خلال إتباع هذه الخطوات:

قم بالوصول إلى الموقع الإلكتروني التابع إلى وزارة التربية العراقية.

اختر المحافظة العراقية التابع لها.

حدد نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2023.

ادخل الاسم بالإضافة إلى الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

انقر على أيقونة عرض ومن ثم سوف يتم عرض النتيجة على الفور.

نتيجة الثالث متوسط 2023 في العراق

أعلن وكيل التربية العراقية أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية عن قريب، حيث أن أعمال التصحيح والمراجعة النهائية والتدقيق لم يتم الانتهاء منها بعد، لكن المؤشرات الأولية للنتائج ونسب النجاح مرتفعة للغاية ولا داعي للقلق من قبل الطلاب، وأن النتيجة سوف تعلن من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.

رابط نتائج المرحلة المتوسطة الثالثة العراق 2023 الدور الأول

أطلقت وزارة التربية العراقية موقع نتائجنا وهو موقع إلكتروني متخصص في الإعلان عن نتائج الطلاب وتحميلها على هيئة ملفات بي دي أف للتسهيل على الطلاب، لذلك يمكنك البحث عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني وتحميل النتيجة الخاصة بالمدرسة التابع لها.

موعد نزول نتائج الثالث

وبحسب المصادر الرسمية في وزارة التربية، فإنه من المتوقع أن تكون نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2023 سوف تكون متاحة بالرقم الامتحاني والاسم بصيغة pdf عبر المواقع الرسمية التي سبق وأن وضحناها في السطور السابقة من هذا المقال.