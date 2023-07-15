الحق شوف اسمك فورا.. الوجبة الثالثة الرعاية الاجتماعية 2023 العراق عبر موقع وزارة العمل ومنصة مظلتي

تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق الرعاية الاجتماعية للعديد من سكانها بهدف مساعدة السكان الأكثر ضعفاً خلال الاضطرابات الاقتصادية في البلاد وتضمنت الدفعة الثالثة من أسماء المستفيدين من الرعاية ما بين 150 ألفاً و 200 ألف شخص، بحسب السيد أحمد الأسدي، مدير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الذي كشف أيضاً أن الوزارة تلقت نحو 300 ألف طلب لهذه المساعدة.

اسماء الوجبة الثالثة الرعاية الاجتماعية

تم الكشف عن الدفعة التاسعة من متلقي الرعاية الاجتماعية للعراق عام 2023، و تم إصدار هذه المعلومات عبر رابط المنصة الخاصة بي للرعاية الاجتماعية و أسماء أولئك الذين تم اختيارهم للدفعة الثالثة، والتي سيتم إصدارها في الساعات المقبلة، بفارغ الصبر من قبل جميع المتقدمين.

وبسبب ارتفاع طلبات الحصول على هذه الوجبة نتيجة الفقر والركود الاقتصادي في البلاد، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في وقت سابق أن الأسماء ستنشر على مدار ثلاث وجبات و تم استلام حوالي 300000 طلب لوجبة الغداء الاجتماعية الأخيرة.

كيفية معرفة المقبلين في الرعاية الاجتماعية

لمعرفة الوجبة الثالثة الرعاية الاجتماعية 2023 العراق إذا كانت تحمل اسمك تابع ما يلي:

الذهاب الي موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثم انقر فوق زر إرسال طلبي الخاص بمنصة مظلة العراق الوجبة التاسعة.

اختيار الوجبة رقم تسعة الوجبة التي تريد أن تسأل عنها.

أدخل جميع المعلومات اللازمة بشكل صحيح.

اضغط على معرفة أسماء الأشخاص المدرجين حديثًا بعد ذلك.

سترى قائمة بكل مستفيد بالإضافة إلى برامج الرعاية الاجتماعية للدفعة التاسعة.

شروط قبول الرعاية الاجتماعية

تم وضع قائمة بشروط الكشف، وتشمل هذه الشروط:

أن يكن المرشح من أصول عراقية.

أسرة مكونة من أربعة أفراد أو أكثر.

يشترط لمقدمي الطلبات أن يكونوا بالغين، ولا يقل عمرهم عن 18 عامًا، وفي حالة الرجال، لا يزيد عمرهم عن 60 عامًا والإناث من سن 15 إلى 55 عامًا.

تسجيل سابق في الشؤون الاجتماعية.

ليس لديه أي تأمين صحي أو ضمان اجتماعي.

من خلال رابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعي، تم الكشف عن أسماء المستحقين للدعم الاجتماعي خلال الوجبة التاسعة في العراق.

بالنهاية قد قمنا بعرض كافة التفاصيل والمعلومات عن الوجبة الثالثة الرعاية الاجتماعية 2023 العراق