“مبروك للطلاب” ظهرت الآن عبر رابط الاستعلام عن موعد نتيجة البكالوريا تونس 2023

ترقب كبير يصحبه حالة من الخوف من قبل الطلاب والطالبات في مرحلة البكالوريا في تونس يتساءلون في الوقت الحالي عن رابط الاستعلام عن موعد نتيجة البكالوريا تونس، وذلك من أجل الاستعلام عن النتائج، حيث مرحلة البكالوريا من المراحل الفاصلة في حياة الطلبة والطالبات، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم رابط النتيجة وطريقة الاستعلام عنها وما الموعد الرسمي لإعلان النتيجة على الطلاب والطالبات، فتابعوا معنا.

رابط الاستعلام عن موعد نتيجة البكالوريا تونس

قررت وزارة التربية التونسية أن تقوم بالإعلان عن نتائج البكالوريا عبر موقعها الرسمي على الشبكة، حيث يمكن للطلاب الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية التونسية بعد إعلان النتيجة، ومن ثم اتباع ما يلي:

يلج الطالب للموقع الرسمي للتربية التونسية عبر شبكة الإنترنت.http://www.education.gov.tn/

يختار بعد ذلك النتائج الامتحانية ومنها يختار نتائج البكالوريا الدور الأول لعام 2023.

يدون رقم الجلوس الخاص به وبعدها سيتم إعلان النتائج عليه.

حيث بعد إتاحتها على الموقع تظهر تفاصيل النتيجة كاملة أمام الطلاب.

نتائج البكالوريا في دولة تونس 2023

أرفقنا لكم رابط الاستعلام عن موعد نتيجة البكالوريا تونس وكيف يمكن الاستعلام عن النتيجة، والجدير بالذكر أنه انتشرت عدد من الأخبار حول موعد النتيجة والتي حددت أنها تظهر اليوم السبت الخامس عشر من شهر يوليو، وربما تتأخر وربما تظهر اليوم، وعلى أي حال بعد إعلانها يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية في تونس، حيث النتيجة على وشك الظهور على كل الطلبة والطالبات.