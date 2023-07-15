هنا spa.gov.iq تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الدفعة الثالثة وزارة العمل منصة مظلتي

أعلنت الوزارة عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة في العراق وهي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وقد قدم أكثر من 300 ألف طلب من المواطنين للحصول على الرعاية الاجتماعية، وتمت مراجعة هذه الطلبات لاختيار المستحقين للرعاية والمساعدة، وتقدم الرعاية الاجتماعية للفقراء والأسر ذات الدخل المنخفض والأكثر احتياجًا لمساعدتهم في تحمل أعباء الحياة، وسنقدم لكم معلومات مفصلة حول كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين والشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية خلال العام الحالي.

استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، حيث يتطلب ذلك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة حيث يتم توفير التفاصيل والإرشادات حول كيفية الاستعلام واستخراج الأسماء، الجدير بالذكر أن العديد من الأفراد والأسر في العراق يتعرض لظروف مالية صعبة، ولذلك وفرت لهم الوزراة لدعم المالي للفئات المستحقة مما يساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية، اوصت الوزراة المواطنون بالاعتماد على موقع وزارة العمل في العراق للحصول على المعلومات الدقيقة حول الشروط والإجراءات المطلوبة وكيفية الاستفادة من هذا الدعم المالي، كما توفر الوزارة التوجيهات اللازمة للمستفيدين وتوضح الإجراءات اللازمة للحصول على الدعم.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكن لأهل العراق الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

الدخول إلى منصة “مظلتي.

اختر قسم الرعاية الاجتماعية

الضغط على خيار أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة التاسعة.

اكتب جميع البيانات الخاصة بالمتقدم، مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية.

الضغط على زر “استعلام”،

وستظهر قائمة بعد ذلك بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة لعام 2023 في العراق.

منحت وزارة الشؤون الاجتماعية الأسر الفقيرة والمحتاجة هذا البرنامج من أجل رفع مستوى المعيشة ويمكنهم مواجهة الغلاء الذي يشهده العالم بأكمله.