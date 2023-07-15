رسميًا “من هنا” خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية شعبة علمي 2023

طلاب الثانوية وأولياء أمورهم يشغل بالهم الآن موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية شعبة علمي 2023 والأدبية، حيث انتهت الامتحانات بالأمس القريب وفي الوقت الحالي يتم تصحيح امتحانات الطلاب والطالبات والتدقيق والمراجعة، ثم بعدها يتم إتاحة النتيجة على الجميع، فدعونا عبر تقرير اليوم نوضح لكم أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023 وطريقة الاستعلام عنها.

نتيجة الشهادة الثانوية شعبة علمي 2023

يبحث الجميع عن موعد نتيجة الشهادة الثانوية شعبة علمي 2023 والشعبة الأدبية أيضًا، ومتوقع أن يتم إعلان النتيجة آخر أسبوع من شهر يوليو الجاري، حيث في العادة النتيجة تحتاج إلى أسبوعين من أجل انتهاء التصحيح لكل الطلاب، ثم بعدها تُرفع على الجميع، حيث مقرر أن النتيجة يتم إتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم المصرية وأكثر من موقع إخباري، ومن خلال الاسم أو إدخال رقم جلوس الطالب يتم التعرف على النتيجة.

استخراج نتيجة الشهادة الثانوية شعبة علمي 2023

بعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية شعبة علمي 2023 وأدبي، سيتمكن الطلاب والطالبات من الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي من خلال اتباع الخطوات التالية: