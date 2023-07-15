عاااااااجل…رسمياً وزارة التربية ستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة نتائج الثالث المتوسط تلغرام

نتائج الثالث متوسط العراق في بيان سار للطلاب أعلنت وزارة التربية في العراق عن وجود تحسن كبير في نتائج هذا العام بالنسبة لصفوف المستوى الثالث المتوسط، تلك النتيجة التي تعبر عن أهم مراحل التعليم بالنسبة للطلاب حيث توضح أن مستواهم قد تقدم بشكل كبير وواضح.

نتائج الثالث متوسط العراق

من خلال البيانات الأولية التي وصلت حتى الآن من وزارة التربية يتضح أن نسبة النجاح في المواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم تشهد ارتفاعاً كبيراً إذا ما قورنت بنتائج السنة الماضية إذ أن نسبة النجاح في تلك المواد في السنة الحالية قد تخطى 85% بينما نتائج المواد التي لا تضاف إلى المجموع قد وصل إلى 95% وهي نسبة عالية جدا.

وطبقا لما أوضحته مصادر تربوية نجد أن السبب في ارتفاع نسبة النجاح هو أن اختبارات هذا العام كانت سهلة وليست معقدة بالقدر الذي يشهده الطلاب كل عام مما ساعد في رفع نتائجهم إلى مستوى جيد.

متى ستظهر نتيجة الثالث المتوسط؟

توفر الوزارة نتائج الطلاب عن طريق موقع إلكتروني يسهل عليهم متابعتها فور نزولها، أما عن سبب تأخرها حتى الآن فهو شيء لا يدعو للقلق، كل ما في الأمر أن الوزارة تريد تقديم الدرجات بكل دقة حتى تضمن حصول كل طالب على نتيجته المستحقة، وقد أوضحت بعض المصادر أن التصحيح قد انتهى بالفعل في جميع المحافظات وأن النتائج وصلت الآن إلى مرحلة التدقيق فإذا انتهى التدقيق خلال مدة قصيرة فمن المتوقع أن تظهر النتيجة خلال الأسبوع القادم في جميع المحافظات.

كيف استعلم عن نتيجة الصف الثالث المتوسط

يتم الاستعلام عن نتائج ال3 متوسط من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية أو عن طريق مواقع أخرى مثل موقع نتائجنا، وتكون طريقة الاستعلام كالتالي، في البداية عليك فتح موقع وزارة التربية، بعدها ستبحث عن الجزء الخاص بالنتائج ثم تضغط عليه، ستظهر نافذة تحدد فيها سنتك الدراسية والقسم الدراسي والمحافظة، بعدها سيطلب منك الموقع إدخال الرقم الجلوس قم بكتابته ثم اضغط على علامة البحث ستظهر أمامك النتيجة، ويمكنك اتباع مثل هذه الخطوات على موقع نتائجنا مع ضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة.