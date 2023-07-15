“ابن الرافدين” تؤكد نتائج الثالث متوسط 2023 بعموم المحافظات بعد ساعات نتائجنا

نتائج الثالث متوسط 2023 تم الإعلان عن موعد ظهور نتائج ال3 متوسط العراق عبر الفرات نيوز مدير إعلام تربية الرصافة الثالثة ضياء المالكي, بأن حتى الآن لم يتم تحديد موعد نهائي لإعلان نتائج المرحلة المتوسطة لإنها لم تكتمل النتائج حتى الآن, وذكر إنه من المفترض أن يتم إعلانها مساء أمس ويتوقع أن تشهد الساعات القادمة الإعلان عنها, وسيتم الإعلان عن النتائج بصورة مركزية من الوزارة ولم يتم حتى الآن التبليغ بالمديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية, ولكن تعمل الوزارة الآن على الإنتهاء الكامل من رفع النتائج على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة, وهو موقع نتائجنا ويتم أيضا تحديثه من جهة الوزارة التعليمية العراقية ليتم توفيره عن قريب للطلاب.

نتائج الثالث متوسط 2023

نتائج الثالث متوسط 2023 من المتوقع في الساعات القليلة القادمة ظهور نتائج الصف الثالث متوسط العراق بجميع المحافظات لعام 2023 وذلك بناء على إعلام مدير تربية الرصافة, ونتوقع ذلك في الساعلت الأتية ولكن على الطلاب معرفة التسجيل للرابط الخاص بالنتائج للصف الثالث متوسط العراق, من خلال الطريقة التالية:

من خلال البحث على محرك جوجل عليك الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية يمكنك الآن الوصول إلى موقع نتائجنا الخاص لنتائج الطلاب, ثم إستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق, وبعد ذلك تحديد الجولة الأولى ثم يتم إختيار الخانة التي يتم من خلالها كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب, وعليك تحديد الفصل الدراسي والصف الدراسي المحافظة التي تخص الطالب وتحديد المدرسة الخاصة بالطالب, ثم النقر على عرض النتائج وسوف يتم عرض النتيجة بالكامل لجميع المواد.

رابط لنتائج المرحلة المتوسطة الثالثة للعراق2023

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية الآن على توفير الرابط الإلكتروني الخاص بمعرفة نتائج الطلاب للصف الثالث متوسط العراق, لتسهل على الطالب معرفة النتائج من خلال هذا الرابط وهو رابط نتائجنا, وقد قامت الوزارة على توفير الرابط للقضاء على مشاكل الإزذحام التي تكون بالمدارس, وتحافظ عليهم أيضا من خطر الإصابة بفيروس كورونا الذي ينتشر في جميع دول العالم, وأعلنت الوزارة وأشارت للطلاب تحضير أنفسهم في الساعات القليلة القادمة, وتطلب منهم الثبات الإنفعالي للطالب لحين ظهور النتائج للطلاب.