الناس مش مصدقة نفسها.. صرف 35% للمسنين + زيادة جديدة لأصحاب المعاشات بدءًا من هذا الموعد

صرف 35% للمسنين يقترب موعد صرف معاش شهر أغسطس مع الزيادة الجديدة التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف مساعدة المواطنين المسنين في تأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتأثير أزمة الدولار العالمية، المواطنون، ولا سيما كبار السن، ينتظرون بفارغ الصبر الزيادة الجديدة وموعد صرف معاش شهر أغسطس بعد القرارات الحكومية الأخيرة التي تم اتخاذها لمساعدة المواطنين وتخفيف الأعباء المترتبة على الإصلاحات الاقتصادية.

صرف 35% للمسنين وموعد صرف معاشات شهر اغسطس

تم إصدار قرار من قبل رئيس الجمهورية يتضمن زيادة في المعاشات المخصصة للمواطنين المسنين، وبالتالي، ينتظر الملايين من الأشخاص موعد صرف معاش شهر أغسطس. تم تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من بداية شهر أبريل الماضي في عام 2023. وهذه الزيادة تهدف إلى تمكين المواطنين والمستفيدين من المعاشات من الاستفادة منها.

صرف 35% للمسنين وبالنسبة لموعد صرف معاش شهر أغسطس، سيتم صرف المعاشات للمواطنين في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، وتحديدًا ابتداءً من يوم 1 أغسطس، وستستمر حتى يوم 6 أغسطس في عام 2023.

اماكن صرف معاشات شهر اغسطس

سيتم صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من خلال مجموعة متنوعة من المنافذ، بما في ذلك فروع فوري وكارت ميزة، وماكينات الصرف الآلي للبنوك، وفروع البريد المصري، والبنوك، والمحافظ الإلكترونية، والهواتف المحمولة، وبنك ناصر الاجتماعي.

صرف 35% للمسنين ووفقًا لتصريحات اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، فإن الزيادة الجديدة على المعاشات تتراوح بين 170 جنيهًا كحد أدنى و1635 جنيهًا كحد أقصى. ويُذكر أن هذه الزيادة الجديدة تتطلب توفير مبلغ إجمالي قدره 14 مليار جنيه.