50 جنيه لكل بطاقة.. خبر سار لجميع حاملي البطاقات التموينية من قبل وزارة التموين

50 جنيه لكل بطاقة صادرت وزارة التموين، توجيهًا وزاريًا فريدًا في عام 2023، الذي تلاه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتحديد رسوم إصدار واستخراج بطاقات التموين المعيبة أو المفقودة أو الجديدة أو لفئات الأشخاص المحرومين اجتماعيًا، مع ضمان سلامتها لمدة عام من الضرر، بناءً على التوجيه الوزاري، تم ضمان الحصول على بطاقة تموينية جديدة مجانًا من قبل شركة إصدار البطاقات في حالة تلفها خلال فترة سنة واحدة.

50 جنيه لكل بطاقة

تُفرض رسوم 50 جنيه لكل بطاقة على المواطن لاستخراج بطاقة جديدة، على أن يسلّم البطاقة التالفة إلى مكتب التموين. يتم تخريم البطاقة المستلمة في المكتب، ومن ثم يتم إرسالها إلى المديرية المعنية التابعة لها، حيث تُرسَل إلى مركز معلومات الوزارة للتخلص منها بشكل نهائي.

خطوات استخراج بطاقة التموين

تتم عملية استخراج بطاقات التموين بدل الفاقد أو التالف عن طريق استخدام بوابة مصر الرقمية، 50 جنيه لكل بطاقة وتتضمن الخطوات التالية:

– قم بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

– أنشئ حسابًا باستخدام رقم الهوية القومية ورقم الهاتف المحمول.

– قم بتسجيل الدخول إلى التموين.

– قم بطلب إصدار بطاقة بدل الفاقد أو التالف.

– أدخل بيانات البديل أو الفاقد أو التالف أولاً.

– اختر المحافظة المسجلة برقم الهوية القومية.

– اختر الإدارة التموينية المعنية.

– اختر مكتب التموين الأقرب لك من الخيارات المتاحة في القائمة.

بناءً على التوجيه الوزاري، تم تحديد قيمة رسوم إصدار بطاقة بدل التالف بمبلغ 40 جنيهًا، مع منح فترة ضمان تدوم لمدة عام ابتداءً من تاريخ إصدار البطاقة.