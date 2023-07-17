LINK سريع : رابط نتائج البكالوريا 2023 الجزائر عبر موقع bac.onec.dz الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات | نتائج وكشف نقاط بكالوريا 2023

نتائج البكالوريا 2023 في الجزائر، شهدت الاونة الاخيرة الكثير من العمليات البحثية من قبل الطلاب بالجزائر وذلك عقب انتهاء الطلاب من اداء الامتحانات في البكالوريا وحالة من الترقب الشديد من اجل إعلان نتائج شهادة البكالوريا 2023 في الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac onec dz. حيث من المفترض ان تقوم وزارة التربية الوطنية بالكشف عنها ولكن حتي الان لم تنتهي المدريات بجميع الولايات بالإنتهاء من عمليات التصحيح الخاصة بإمتحانات البكالوريا.

إعلان نتائج امتحان شهادة #البكالوريا دورة جوان 2023 pic.twitter.com/uchvdW4aVM — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) July 16, 2023

نتائج البكالوريا 2023 في الجزائر bac.onec.dz

وجدير بالكذر ان عملية تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة ببكالوريا بالجزائر دورة جوان 2023 قد تم الانتهاء منها، مع تقديم قرص النتائج بثلاث أيام قبل الموعد الرسمي المقرر اعلانها في وقت لاحق من قبل الوزارة مع تداول العديد من الأخبار على الصحف الجزائرية بان الموعد الرسمي لصدور نتائج البكالوريا سوف تكون في 17 و20 من شهر جويلية كأقصى تقدير، ويمكن للطلاب الحصول علي النتائج من خلال الخطوات التي ستجدونها بالاسفل .

نتائج وكشف نقاط بكالوريا 2023 موقع الديوان الوطني

تكتب هذا الرمز #567*

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أكتب رقم التسجيل الخاص بك في مكانه المخصص

ثم تضغط على إرسال envoyé

أكتب الرقم السري الخاص

ثم تضغط على إرسال

مباشرة تصلك رسالة SMS تحتوي على اسمك ولقبك ومكان ميلادك ومعدل بكالوريا 2022.

نتائج البكالوريا 2023 الجزائر

الخطوة الأولى: الدخول على الموقع الرسمي لـ الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات .

. الخطوة الثانية: اختيار نتائج بكالوريا 2023 من القائمة الرئيسية.

والخطوة الثالثة: قم بتسجيل رقم التسجيل الذي يخص الطالب والذي استلمه.

الخطوة الرابعة: إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب من الرقم السري وغيرها.

الخطوة الخامسة: ستجد مسألة حسابية بسيطة قم بحلها.

الخطوة السادسة: قم بالضغط على بحث أو عرض النتائج وانتظر ثواني.

نتائج البكالوريا 2023 جميع الولايات

وترقب شديد من قبل الطلاب من اجل الحصول علي النتائج والتي من المفترض ان تعلن بالوقت الحالي في ظل عمليات البحث المكثفة من قبل الطلاب في الجزائر لإستخراج النتائج واكدت الوزارة انها انتهت من عمليات الرفع النتهائية .

ولاية أدرار

ولاية الشلف

ولاية الأغواط

ولاية أم البواقي

ولاية باتنة

ولاية بجاية

ولاية بسكرة

ولاية بشار

ولاية البليدة

ولاية البويرة

ولاية تمنراست

ولاية تبسة

ولاية تلمسان

ولاية تيارت

ولاية تيزي وزو

ولاية الجزائر

ولاية الجلفة

ولاية جيجل

ولاية سطيف

ولاية سعيدة

ولاية سكيكدة

ولاية سيدي بلعباس

ولاية عنابة

ولاية قالمة

ولاية قسنطينة

ولاية المدية

ولاية مستغانم

ولاية المسيلة

ولاية معسكر

ولاية ورقلة

ولاية وهران

ولاية البيض

ولاية إليزي

ولاية برج بوعريريج

ولاية بومرداس

ولاية الطارف

ولاية تندوف

ولاية تيسمسيلت

ولاية الوادي (واد سوف)

ولاية خنشلة

ولاية سوق اهراس

ولاية تيبازة

ولاية ميلة

ولاية عين الدفلى

ولاية النعامة

ولاية عين تموشنت

ولاية غرادية

ولاية غليزان

ولاية تيميمون

ولاية برج باجي مختار

ولاية أولاد جلال

ولاية بني عباس

ولاية عين صالح

ولاية عين قزام

ولاية تقرت

ولاية جانت

ولاية المغير

ولاية المنيعة

وتجري بالوقت الحالي الكثير من العمليات المكثفة من قبل الطلاب بالجزائر من اجل استخراج النتائج في ظل عدم اعتماد النتائج حتي الان من قبل وزارة التربية الوطنية بالجزائر ومن المفترض ان يتم الاعلان عن النتائج في تمام الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر .