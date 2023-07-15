Pdf الان results.mlazemna تنزيل نتائج الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا وزارة التربية العراقية عموم المحافظات

epedu.gov.iq أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية الرابط الرسمي الخاص بها حيث أنها تعتمد نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا بغداد وكل المحافظات بعد اكتمال عمليات التصحيح والمراجعة في جميع المحافظات العراقية، والجدير بالذكر أن الطلاب يترقبون في هذا الصف بفارغ الصبر الإعلان عن هذه النتائج، آملين في تحقيق درجات متميزة، وخاصة بالنسبة للطلاب الأوائل الذين يتوقعون الاحتفاظ بمراكزهم المرموقة بين زملائهم في المدرسة، ويمكن لهؤلاء الطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع الوزارة باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بكل طالب.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2023

يحصل الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات العراقية بعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ الثانية على نتائج الدورة الأولى، وتشير المصادر إلى أنه تم الانتهاء رسميًا ً من تصحيح أكثر من 75% من إجابات الطلاب، وقد شارفت النسبة المتبقية التي تقل عن 25% بأسرع وقت ممكن، وتبذل الوزراة الجهود ضمانا لتمكن كل طالب من الحصول على درجته الصحيحة بشكل كامل حيث سيتم بعد ذلك رفع الدرجات لكل محافظة على حدة والبدء في عملية رصد النتائج، حيث أنه المتوقع أن يتمكن الطلاب في وقت قريب من استخراج نتائجهم بسهولة، حيث يمكنهم استخدام الرقم الامتحاني الخاص بهم للوصول إلى النتائج، ويعتبر هذا الإعلان مهمًا بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، حيث يسعون لمعرفة تقديراتهم والتفوق الذي حققوه في الامتحانات.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023

إذا أردت عزيزي الطالب الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا واسط، فاتبع الآتي:

الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم في العراق .

تستطيع الحصول على النتائج عبر موقع نتيجة نت.

اكتب رمز التحقق الموجودة على الشاشة.

انقر على كلمة “submit”.

تحديد نتائج المرحلة المتوسطة.

إدخال البيانات الخاصة بالطالب.

انقر على كلمة “استعلام” .

ومن ثم سوف تبدو النتائج بعد لحظات معدودة في حالة اعتمادها.

وتهيب الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة الموقع الرسمي الخاص بها للحصول أي مستجدات أو تحديثات بخصوص هذه النتائج.