يانهار تخفيضات.. عروض كارفور مصر اليوم وحتى نهاية شهر يوليو 2023 | أحدث عروض كارفور على المنتجات والأجهزة المنزلية

عروض كارفور مصر اليوم السبت الخامس عشر من شهر يوليو الجاري لعام 2023 الحالي، مستمرة معنا حتى نهاية شهر يوليو من نفس العام، وفي ظل الأسعار المبالغ فيها والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة حالياً، أصبح الجميع يبحث عن عروض وخصومات كارفور لشراء المنتجات بسعر أقل وضبط ميزانية المنزل على مدار الشهر، وتتميز متاجر كارفور بأنها منتشرة في كل مكان على مستوى جمهورية مصر العربية وخارجها، مع توفرها على كل المنتجات والأجهزة المنزلية إلخ.. ونستعرض عبر موقعنا البديل أهم عروض كارفور مصر اليوم وحتى اليوم الأخير من شهر يوليو 2023.

عروض كارفور مصر

عروض كارفور مصر ليوم هي مجموعة من الخصومات على منتجات مختلفة مثل: المنتجات الغذائية، الأجهزة المنزلية، الملابس، الشنط، الأحذية، وغيرهم، وتتميز عروض كارفور في مصر بشراء عدد أو كمية من المنتجات دفعة واحدة بسعر الجملة على عكس الشراء بالقطعة، ومن الممكن شراء قطعة واحدة يكون عليها خصم محدد قبل الشراء، وتمتلك متاجر كارفور في مصر وخارجها عدد كبير من العملاء، خاصة مع انتشار فروع كارفور في مصر ومختلف المحافظات والمناطق على مستوى الجمهورية.

عروض وخصومات كارفور في مصر 2023

قطاعة خضروات من كافور 500 وات بضمان عام كامل سعرها 699 جنيه بدلاً من 749 جنيه مصري.

خلاط يدوي من كارفور 1000 وات اللون أسود بضمان عام كامل بسعر 1449 جنيه بدلاً من 1599 جنيه مصري.

محضر طعام من كارفور 1000 وات بضمان عامين بسعر 7999 جنيه بدلاً من 8599 جنيه مصري.

جان من كارفور 800 وات اللون أحمر بضمان عام كامل بسعر 1799 جنيه بدلاً من 2199 جنيه مصري.

فرن كهربائي من كارفور 2000 وات اللون أسود بضمان عامين بسعر 2549 جنيه بدلاً من 2749 جنيه مصري.

مكواة بخار من كارفور 2700 وات بضمان عامين بسعر 899 جنيه بدلاً من 999 جنيه مصري.

تلفزيون “شاشة عرض” إل إي دي من كارفور 43 بوصة بسعر 7999 جنيه بدلاً من 9999 جنيه مصري.

5 لمبة كاندل إليوس إضاءة بيضاء بسعر 349 جنيه بدلاً من 399 جنيه مصري.

عدد 1 صندوق تخزين وآخر مجاناً بسعر 365 جنيه بدلاً من 450 جنيه مصري.

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