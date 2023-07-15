بدء العد التنازلي الآن على موعد صرف رواتب الدعم السكني 1444 شهر يوليو 2023
يقوم المواطنين بالمملكة العربية السعودية بالبحث عن موعد صرف رواتب الدعم السكني 1444 شهر يوليو ، إذ أنه مع اقتراب نهاية الشهر الميلادي الجاري من يوليو، يرغب المواطنين في معرفة البوم المحدد للصرف، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان بشكل مستمر تقوم بصرف هذا الدعم لجميع المواطنين بالمملكة باليوم الرابع والعشرون من الشهر الميلادي، لكن في الواقع أن هذا من الممكن أن يتغير إن كان هذا اليوم نصادف عطلة رسمية في البلاد، وفيما يلي سوف نرفق لكم موعد صرف هذا الدعم لهذا الشهر “يوليو”.
موعد صرف رواتب الدعم السكني 1444 شهر يوليو
لقد تم الكشف من جانب وزارة الإسكان عن موعد صرف رواتب الدعم السكني 1444 شهر يوليو ، إذ أنها بينت أنه سوف يتم الصرف لكل المستفيدين باليوم الموافق من 24 يوليو 2023م، وهذا لكل المستحقين للدعم المتوفر بهم شروط برنامج سكني التي تم تحديدها من جانبه، واللازمة للحصول على الدعم.
شروط الحصول على الدعم السكني.
صرحت وزارة الإسكان بأن هناك مجموعة من الشروط الضرورية، وأيضًا اللازم للحصول على الدعم السكني، حيث أن من ضمن تلك الشروط، كل ما يلي:
- أن يكون الشخص الذي يحصل على الدعم السكني من أصل سعودي.
- كذلك أن يكون الشخص مقيم بصورة دائمة في المملكة.
- هذا بجانب عدم تلقي الشخص الدعم السكني سابقًا.
- هذا بجانب أنه لا بد أن يزيد عمر الشخص المتقدم للحصول على الدعم السكني خمسة وعشرون عامًا.
- وجود راتب شهري ثابت عند المتقدم.