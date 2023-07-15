بدء العد التنازلي الآن على موعد صرف رواتب الدعم السكني 1444 شهر يوليو 2023

يقوم المواطنين بالمملكة العربية السعودية بالبحث عن موعد صرف رواتب الدعم السكني 1444 شهر يوليو ، إذ أنه مع اقتراب نهاية الشهر الميلادي الجاري من يوليو، يرغب المواطنين في معرفة البوم المحدد للصرف، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان بشكل مستمر تقوم بصرف هذا الدعم لجميع المواطنين بالمملكة باليوم الرابع والعشرون من الشهر الميلادي، لكن في الواقع أن هذا من الممكن أن يتغير إن كان هذا اليوم نصادف عطلة رسمية في البلاد، وفيما يلي سوف نرفق لكم موعد صرف هذا الدعم لهذا الشهر “يوليو”.

موعد صرف رواتب الدعم السكني 1444 شهر يوليو

لقد تم الكشف من جانب وزارة الإسكان عن موعد صرف رواتب الدعم السكني 1444 شهر يوليو ، إذ أنها بينت أنه سوف يتم الصرف لكل المستفيدين باليوم الموافق من 24 يوليو 2023م، وهذا لكل المستحقين للدعم المتوفر بهم شروط برنامج سكني التي تم تحديدها من جانبه، واللازمة للحصول على الدعم.

شروط الحصول على الدعم السكني.

صرحت وزارة الإسكان بأن هناك مجموعة من الشروط الضرورية، وأيضًا اللازم للحصول على الدعم السكني، حيث أن من ضمن تلك الشروط، كل ما يلي: