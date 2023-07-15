“من هنــا” خطوات الاستعلام عن القبول في برنامج تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

انتشرت الكثير من التساؤلات خلال هذه الفترة ومن ضمنها ما هي خطوات الاستعلام عن القبول في برنامج تكافل وكرامة وكيف يمكنني معرفة أسباب الرفض؟ فيعد هذه البرنامج من البرامج التي تم أصدرها إلى الأسر الفقيرة؛ لكي يتم مساعدتهم على مواكبة أمور الحياة.

الاستعلام عن القبول في برنامج تكافل وكرامة

يريد الأشخاص المسجلين داخل خدمة التكافل والكرامة من معرفة هل تم قبوله أم لا، ولذلك قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإصدار رابط من خلالها يمكنك الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة وهي كتالي:

أولاً قم بتفعيل بيانات الهاتف المحمول، ومن ثم قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

بعدها سوف تقوم بتسجيل بيانات الدخول ومن ثم ستجد الواجهة الرئيسية التي يوجد بها قائمة تحتوي على مجموعة من الخدمات.

قم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

بعدها يجب عليك إدخال بعض المعلومات الخاصة بك.

من ثم عليك كتابة الرقم القومي المتواجد في بطاقة تحقيق الهوية.

بعد ذلك قم بنقر على استعلام سيظهر لديك جميع المعلومات الخاصة بالمعاش في حين تم قبولك، وإذا لم يتم قبولك سيتم أخبارك.

أسباب رفض في برنامج التكافل والكرامة

من المعروف أن برنامج التكافل والكرامة مقدم إلى الفئات المستحقة مثل الأسر الفقيرة، أو الأشخاص التي تعاني من إعاقة، أو أصحاب الدخل المحدود، ولذلك في حين تم رفض طلبك يكون هذا على حسب، فقد وضعت الوزارة بعض الأسباب ألا وهي: أن لا يكون لديك أي عمل خارجي، أو أي من الأوراق المسجلة باسمك داخل الشهر العقارى، أن لا يكون لديك أي دعم مادي من قبل الجمعيات، وإذا كنت تحصل على معاش لا يمكنك الحصول على هذه الخدمة.