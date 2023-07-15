طريقة التقديم على زيارة عائلية إلى المملكة السعودية كافة التفاصيل | المستندات المطلوبة للتقديم على زيارة عائلية وتمديدها | شروط التقديم على زيارة عائلية إلى المملكة السعودية

تثار العديد من الأسئلة من قِبل المقيمين في المملكة العربية السعودية بشأن كطريقة التقديم على زيارة عائلية إلى المملكة السعودية وشروطها وكيفية تمديد المدة والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى قضايا أخرى متعلقة بالزيارات العائلية، ويسعى الكثير منهم لاستقدام أفراد عائلتهم للإقامة في المملكة العربية السعودية لفترة من الزمن بدلاً من عودتهم إلى بلادهم.

في هذا المقال سنحاول تقديم معلومات حول عدد من الأمور المتعلقة بتأشيرات الزيارة التي تهم المقيمين.

التقديم على زيارة عائلة إلى المملكة السعودية

يمكن تقديم طلب زيارة عائلية عن طريق موقع وزارة الخارجية السعودية أو من خلال سفارة أو قنصلية المملكة العربية السعودية في بلدك.

لتقديم الطلب عبر الإنترنت، يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة الخارجية السعودية.

انقر على “الحصول على تأشيرة”.

حدد “تأشيرة زيارة عائلية”.

قم بملء نموذج طلب التأشيرة.

قُم بتحميل المستندات المطلوبة.

ادفع رسوم التأشيرة.

انتظر الموافقة من وزارة الخارجية السعودية على طلبك.

إذا أتممت الموافقة على الطلب، ستتلقى تأشيرة زيارة عائلية عبر البريد الإلكتروني.

المستندات المطلوبة للتقديم على زيارة عائلية

يمكن أيضًا تقديم الطلب من خلال السفارة أو القنصلية السعودية في بلدك عن طريق تقديم المستندات المطلوبة.

فيما يلي المستندات المطلوبة لطلب زيارة عائلية:

جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

صورة شخصية حديثة.

نموذج طلب تأشيرة.

تذكرة سفر ذهاب وعودة.

حجز فندق.

خطاب دعوة من شخص أو شركة في المملكة العربية السعودية.

إثبات وجود أموال كافية لتغطية نفقاتك في المملكة العربية السعودية.

إذا كنت تقدم طلبًا لزيارة عائلية لزوجك أو أحد أفراد عائلتك، فستحتاج أيضًا إلى تقديم المستندات التالية:

شهادة زواج أو وثيقة تثبت صلة القرابة.

شهادة ميلاد للأطفال إن وجد.

خطاب من جهة عمل الزائر يوضح وظيفته ودخله الشهري.

كشف حساب بنكي يوضح رصيد الزائر.

يستغرق معالجة طلب تأشيرة الزيارة العائلية من 1 إلى 3 أسابيع.

الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية برقم جواز السفر

للاستعلام عن تأشيرة الزيارة باستخدام رقم جواز السفر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية.

انقر على “الاستعلام عن تأشيرة”.

أدخل رقم جواز سفرك في الحقل المخصص.

انقر على “إرسال”.

ستظهر لك صفحة تحتوي على معلومات حول تأشيرتك، مثل حالة التأشيرة وتاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية.

شروط التقديم على زيارة عائلية إلى المملكة السعودية

تستمر صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة في المملكة العربية السعودية لمدة 12 شهرًا، ويمكن تمديدها لمدة 12 شهرًا إضافية مرة واحدة فقط.

تسمح تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة للزائر بالسفر إلى المملكة العربية السعودية عدة مرات خلال فترة صلاحيتها، ويمكن للزائر البقاء في المملكة لمدة تصل إلى 90 يومًا في كل مرة.

بإمكان الزائر الحاصل على تأشيرة زيارة عائلية متعددة دخول المملكة العربية السعودية عبر أي من منافذ الدخول السعودية.

طريقة التقديم على زيارة عائلة إلى المملكة السعودية

للحصول على تأشيرة زيارة عائلية متعددة، يجب على الزائر تقديم المستندات التالية:

جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

صورة شخصية حديثة.

نموذج طلب تأشيرة.

تذكرة سفر ذهاب وعودة.

حجز فندق.

خطاب دعوة من شخص أو شركة في المملكة العربية السعودية.

إثبات وجود أموال كافية لتغطية نفقاته في المملكة العربية السعودية.

يمكن للزائر تقديم طلب تأشيرة زيارة عائلية متعددة من خلال سفارة أو قنصلية المملكة العربية السعودية في بلده الأصلي أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السعودية.

طريقة تمديد الزيارة العائلية

بالنسبة لتمديد صلاحية الزيارة العائلية، يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى 6 أشهر، ولكن يجب تقديم طلب التمديد قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الأصلية.

لتقديم طلب تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية، يجب على مقدم الطلب تقديم المستندات التالية إلى دائرة الجوازات السعودية:

جواز سفر ساري المفعول.

تأشيرة زيارة عائلية سارية المفعول.

نموذج طلب تمديد تأشيرة زيارة عائلية.

صورة شخصية حديثة.

خطاب من الكفيل يوضح سبب التمديد.

إثبات وجود أموال كافية لتغطية نفقات مقدم الطلب خلال فترة التمديد.

يتم تقديم طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في دائرة الجوازات السعودية، وتستغرق عملية المعالجة عادةً من أسبوع إلى أسبوعين.

إذا تمت الموافقة على طلب التمديد، سيتم إصدار تأشيرة زيارة عائلية جديدة لمقدم الطلب، يجب أن يدخل المملكة العربية السعودية باستخدام التأشيرة الجديدة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الأصلية، وإذا تم رفض طلب التمديد، فسيتم رفض دخول مقدم الطلب إلى المملكة العربية السعودية.

أسباب رفض تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية

تعد بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض طلب تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية مثل: