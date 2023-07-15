عاجل ورسميا ونهائيا.. تحديد موعد اعلان نتيجه الثانويه العامه 2023 في مصر وطريقة الاستعلام عنها برقم الجلوس

موعد اعلان نتيجه الثانويه العامه 2023 أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في البيان الأخير لها، خاصة مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس الماضي الثالث عشر من شهر يوليو الجاري لعام 2023 الحالي، والآن الجميع في انتظار نتائج الثانوية العامة في مصر 2023 وطريقة الاستعلام عنها والرابط المستخدم إلخ.. ونستعرض عبر موقعنا البديل موعد اعلان نتيجه الثانويه العامه 2023 في مصر وطريقة الاستعلام بالخطوات.

موعد اعلان نتيجه الثانويه العامه 2023

نشر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في مصر، إحدى الفيديوهات على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأوضح فيه تفاصيل كثيرة عن النتائج تشمل موعد اعلان نتيجه الثانويه العامه 2023، وأنه من المقرر ظهورها خلال شهر أغسطس المقبل من العام الجاري 2023، وأوضح أن عملية التصحيح والمراجعة تتم في الوقت الحالي بالفعل عن طريق أفضل الكوادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن نتيجة الثانوية العامة في مصر 2023 مبشرة مقارنة بالأعوام الماضية، وعن مادة الكيمياء بالتحديد قال وزير التعليم “مادة الكيمياء تم تصحيح نصف عدد الورق البالغ نحو 260 ألف طالب، حصل منهم ألف طالب على النتيجة النهائية”.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

لم يخلو حديث وزير التربية والتعليم في مصر عن طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في مصر 2023 برقم الجلوس والاسم وباقي التفاصيل، ومثلما تحدث عن موعد اعلان نتيجه الثانويه العامه 2023، تحدث أيضاً أن النتيجة سوف تتاح عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من هنا، ويمكن الاستعلام عنها عبر الخطوات التالية: