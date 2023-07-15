عاجل .. ظهرت الآن عبر رابط نتائج الثالث متوسط نينوي في العراق “من هنــا” موقع ملازمنا

تعتبر نتائج الثالث المتوسط واحدة من أكثر اللحظات المهمة في حياة الطلاب في المرحلة الإعدادية. فهي تمثل نتيجة جهودهم ومستواهم الأكاديمي خلال العام الدراسي. وتعكس هذه النتائج مدى تفاعل الطلاب مع المناهج والمواد الدراسية ومدى استيعابهم للمعلومات التي تم تقديمها لهم.

نتائج الثالث متوسط

وتكون نتائج الثالث المتوسط واحدة من أهم المحفزات لتحقيق النجاح والتفوق الأكاديمي في المراحل اللاحقة. فإذا كان لدى الطالب نتائج ممتازة، فإنه يشعر بالفخر والثقة في قدراته الذاتية ويتحمس لمواصلة العمل الجاد والمثابرة. وبالتالي، فإن الحصول على نتائج جيدة في هذه المرحلة يؤثر بشكل كبير في تطور الطالب الأكاديمي والتحصيل العلمي اللاحق.

رابط نتائج الثالث متوسط نينوي في العراق

تستطيع الحصول على رابط نتائج الثالث متوسط لمحافظة نينوى بالعراق، من خلال اتباعك الخطوات التى سوف يتم ذكرها الآن:

في البداية يجب عليك أن تقوم بذهاب المنصة الرقمية التابعة لموقع نتائجنا.

بعدها ستجد زر النتيجة أمامك قم بنقر عليه بعدها حدد العام الدراسي.

ثم قم باختيار الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط.

بعدها يجب عليك أن تقوم بكتابة البيانات الخاصة بك في المكان المخصص لها.

ومن ضمن هذه البيانات رقم الجلوس، و المحافظة التي تقيم بها ألا وهي نينوى، ومن ثم المدرسة التعليمية التي تذهب إليها.

بعد الانتهاء من ذلك قم بالنقر على زر بحث المتواجد في أسفل الصفحة.

ومن ثم ستظهر النتيجة أمامك، وذلك في حين تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية.

ستجد ملف يمكنك تحميله بصيغة Pdf .

وسوف تجد في هذا الملف جميع الدرجات، وأيضًا المجموع الكلى أمامك.

وإذا لم يكن ذلك سيتم أخبارك أنه سيتم إعلانها في اقرب وقت.

نتائج الثالث متوسط جميع المحافظات 2023

قالت الوزارة بعد قرار التأجيل الذي قامت بالإعلان عنه خلال البيان الذي تم تنزيله عبر صفحاتها، أنه من الممكن إعلان النتيجة في يومي السبت الذي يوافق 15 من شهر يوليو، أو يوم الأحد الموافق ليوم 16 من شهر يوليو 2023.