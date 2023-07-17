results.mlazemna.com .. كشوفات pdf نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول صلاح الدين, بابل موقع نتائجنا جميع المحافظات

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول صلاح الدين، في ظل البحث المكثف بالساعات الماضية يترقب الكثير من طلاب وطالبات الثالث المتوسطمعكم اليوم أخبار نتائج الثالث المتوسط 2023 جميع المحافظات بالعراق، كما سنوفر لكم رابط نتيجة الثالث المتوسط بشكل مباشر عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وكافة المواقع الإلكترونية الأخرى المعتمدة لذلك.

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هذا وقد كشفت وزارة التربية في العراق عن ارتفاع نسب نجاح الطلاب في الصف الثالث المتوسط بالعراق 2023 الدور الأول وذلك عقب الاقتراب من الانتهاء من عمليات التدقيق وذلك يظهر تحسنًا كبيرًا في أداء الطلاب بشكل عام. بحسب البيانات الاخيرة من قبل وزارة التربية العراقية المنتشرة، ان نسبة النجاح بالمواد الأساسية كانت مرتفعة هذه العام الدراسي وذلك مقارنة مع العام الماضي سنة، بما في ذلك الرياضيات، واللغة العربية، والعلوم، حيث تخطت نسبة النجاح في تلك المواد 85% بينما المواد التي لا تضاف إلي المجموع وصلت نسب النجاح بها 95% وذلك النسبة مرتفعة للغاية. تحميل نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf زيارة موقع وزارة التربية. البحث عن القسم المتعلق بالنتائج والضغط عليه. اختيار السنة الدراسية والمحافظة التي أجريت فيها الاختبارات والقسم الدراسي. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على خانة البحث. ستظهر نتائج الطالب وتقييمه. وحتى الان كشفت وزارة التربية العراقية ان النتائج سوف تتاح بكافة المحافظات فور الانتهاء من عمليات التدقيق التي استغرقت وقت كبير للغاية بالفترة الماضية وسط ترقب كبير من قبل الطلاب التي تعمل على الحصول علي النتائج ومفترض ان تتوافر النتيجة في الاسبوع الجاري وبالتحديد يوم الاثنين. كشوفات pdf نتائج الثالث متوسط 2023

وكشفت وزارة التربية والتعليم العراقية بالساعات الماضية ان اعتماد النتائج سيكون ظهراً يوم الاثنين بالتحديد وحتي الان لم تنتهي عمليات التدقيق وجاري الانتهاء منها بالساعات القادمة وسط ترقب كبير من قبل طلاب وطالبات الثالث المتوسط بالعراق بعموم المحافظات.

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المحافظة الحالة تنزيل نينوى في الانتظار قريبا ديالى في الانتظار قريبا الكرخ 1 في الانتظار قريبا الكرخ 2 في الانتظار قريبا الكرخ 3 في الانتظار قريبا الرصافة 1 في الانتظار قريبا الرصافة 2 في الانتظار قريبا الرصافة 3 في الانتظار قريبا النجف في الانتظار قريبا ذي قار في الانتظار قريبا القادسية في الانتظار قريبا صلاح الدين في الانتظار قريبا واسط في الانتظار قريبا اربيل في الانتظار قريبا السليمانية في الانتظار قريبا دهوك في الانتظار قريبا الأنبار في الانتظار قريبا بابل في الانتظار قريبا البصرة في الانتظار قريبا كربلاء في الانتظار قريبا كركوك في الانتظار قريبا ميسان في الانتظار قريبا المثنى في الانتظار قريبا

وتعمل وزارة التربية والتعليم العراقية بالاونة الأخيرة علي توفير كشوفات النتائج كاملة بي دي اف ويمكن للطلاب الحصول علي نتائجهم بدون مشاكل وذلك عقب اعتماد النتيجة بعموم المحافظات بالساعات القادمة وذلك عقب الانتهاء من عملية التصحيح المفترض أن تنتهي بالدقائق القادمة .

وصرحت وزارة التربية العراقية بالساعات الماضية في بيان رسمي ان اعتماد النتائج سيكون في تمام الساعة الثانية ظهرا وجاري حالياً عمليات التدقيق الاخيرة من اجل القيام باعتماد النتيجة في كافة انحاء المحافظات بالعراق، ونسب النجاح مرتفعة عن السنوات الماضية .