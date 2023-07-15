سارع في الدخول على رابط منصة مظلتي “من هنــا” للتأكد من وجود اسمك في الرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الثالثة

يبحث عن رابط منصة مظلتي ، وكذلك الطريقة التي بواسطتها يتم الاستعلام عن الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية العراق، عدد لا حصر له من المواطنين العراقيين، هذا بجانب أن هناك مواطنين عدة يبحثون عن شروط الحصول على هذا الدعم، لذا سوف نوضح لكم كل ذلك فيما يلي.

رابط منصة مظلتي

بعدما قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالنشر أنه يمكن التعرف على أسماء الرعاية الاجتماعية العراق، التي تم قبولها، لتحصل على الدعم.

من خلال خطوات بسيطة أوضحتها، وجميع الأشخاص يتسارعون في البحث للتعرف على تلك الخطوات التي بواسطتها يمكن معرفة تلك الأسماء، وكذلك رابط منصة مظلتي، وفيما يلي هذه الخطوات:

الدخول علي الرابط التالي https://spa.gov.iq/umbrella

انتقي زر “الرعاية الاجتماعية”.

اختر عبارة “تحميل أسماء الرعاية الاجتماعية بصيغة PDF “.

أدخل اسمك رباعيًا بخانة البحث، ومن ثم سوف تجد اسمك إن كنت مقبولًا للحصول على الدعم من الرعاية الاجتماعية العراق.

شروط الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة الأخيرة

يرغب المواطنين العراقيين في الحصول على الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية العراق، وقد أشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه لا بد للحصول على هذا الدعم أن تتوفر الشروط التالية في المتقدم: