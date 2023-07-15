كل اسماء الوجبة 9 الرعاية الاجتماعية المقبولين “هنــا” ادخل حالًا على رابط منصة مظلتي وأتأكد من اسمك 2023

يتصدر محركات البحث حاليا في العراق استعلام المواطنين عن اسماء الوجبة التاسعة 2023 حيث قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بفتح باب التقديم في الوجبة التاسعة والتي تهدف لتوفير الدعم المالي والعيني والطبي للأسر الفقيرة وفق ضوابط وشروط حددتها وزارة العمل ويتم الاستعلام عن حالة الطلب من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية وفيما يلي سنوافيكم بكل ما يهم المواطن حول طريقة الاستعلام عن اسماء الوجبة التاسعة ورابط منصة مظلتي.

اسماء الوجبة 9 الرعاية الاجتماعية

ليتم معرفة اسماء الوجبة التاسعة 2023 يجب الدخول إلى رابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

حيث يتم إعلان كشوف اسماء المشمولين بالوجبة عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعراق.

كيفية الاستعلام عن اسماء الوجبة التاسعة

يمكن للمواطنين الذين قدموا طلبات الحصول على الوجبة التاسعة الاستعلام عن اسماء المقبولين في الوجبة من خلال الخطوات التالية: