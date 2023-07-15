“الدفعة الثالثة” pdf تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة ال9 من وزارة العمل منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية مؤخرا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي وجاءت أسماء المقبولين بأعداد كبيرة حيث قدم ما يقرب من 200 مواطن عراقي من اصل ربع مليون مواطن أوراقًا للحصول على الرعاية الاجتماعية الدفعة التاسعة 2023 ، والجدير بالذكر أن كل المتقدمين للرعاية الاجتماعية من الأسر الفقيرة والمحتاجة، لذلك تقوم الوزارة بفحص الطلبات وتحقيق مستحقيها، وسوف نتناول عبر السطور القادمة كافة التفاصيل عن هذه الأسماء، وخطوات الاستعلام عنها.

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

استعلم عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، حيث يجدر بنا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية وضعت عدة شروط يجب توفرها في المتقدمين للحصول على الوجبة التاسعة، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات ذات قيمة عالية مثل الأراضي أو العقارات أو غيرها.

عدم وجود تأمين صحي أو اجتماعي للمتقدم، وعدم تسجيله مسبقًا في الرعاية الاجتماعية.

يتراوح عمر النساء المقبولات في الوجبة التاسعة ما بين 15 و55 عامًا، في حين يجب أن يكون عمر الرجال لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

يجب أن تكون الأسرة مكونة من أربعة أشخاص على الأقل وأن يكونوا مواطنين عراقيين.

هذه الشروط تهدف إلى تحديد المستحقين للحصول على الوجبة التاسعة بناءً على الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، وهي:

التوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

ستظهر لك صفحة التحقق. قم بإدخال الرمز الذي يظهر على الشاشة في حقل التحقق المطلوب.

اضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

اختر خيار “أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية “

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول المعنية، مثل المعلومات الشخصية وتفاصيل الأسرة وغيرها.

بعد إدخال البيانات، اضغط على زر “تحميل الكشوف” لاستعراض وتنزيل الوثائق ذات الصلة.

يجب الانتباه والتأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح لتجنب أي أخطاء أو تأخير في معالجة الطلب، وتأمل الوزراة أن تكون هذه الرعاية الاجتماعية مساهمة فاعلة في تحسين أوضاع المحتاجين الأسر وتعزيز رفاهيتهم.