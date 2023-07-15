من كام السنادي.. تنسيق الكليات العسكريه 2023/2024 tansiq.mod.gov.eg لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الكليات العسكريه 2023/2024 أصبح في مقدمة ما يهتم به الطلاب وأولياء الأمور خلال الوقت الحالي، خاصة مع اقتراب موعد تقديم الكلية الحربية في مصر 2023 خلال الأيام المقبلة، وأعلنت الوزارة في وقت سابق عن شروط التقديم سواء لطلاب الثانوية العامة أو الأزهرية وعن كل التفاصيل بشكل عام، ونستعرض عبر موقعنا البديل درجات تنسيق الكليات العسكريه 2023/2024 وشروط التقديم في الكلية الحربية هذا العام.

تنسيق الكليات العسكريه 2023/2024

تختلف درجات تنسيق الكليات العسكريه 2023/2024 من قسم لآخر وفقاً للمجموع والتخصصات وغيرهم، وهو ما ينطبق أيضاً على شروط التقديم، لكن دعونا نتعرف على درجة تنسيق الكليات العسكريه 2023/2024 في البداية، وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، وهي كما يلي:

يأخذ تنسيق الكلية الحربية في مصر من النسبة المئوية 65% فأكثر، والقسم الأدبي يأخذ من نسبة مئوية 70% فأكثر.

يأخذ تنسيق الكلية البحرية في مصر من النسبة المئوية 65% فأكثر.

يأخذ تنسيق الكلية الجوية في مصر من النسبة المئوية 55% فأكثر.

يأخذ تنسيق الكلية الفنية العسكرية في مصر من النسبة المئوية 75% فأكثر.

يأخذ تنسيق كلية الدفاع الجوي في مصر من النسبة المئوية 70% فأكثر فيما يخص مادتي الفيزياء والرياضيات، بينما النسبة المئوية للمجموع يجب أن تكون 70% فأكثر.

يأخذ تنسيق كلية الطب بالقوات المسلحة في مصر طلاب شهادة الثانوية العامة للقسم العلمي من شعبة العلوم فقط، كما يمكن الدخول لكلية طب القوات المسلحة من الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية وباقي الشهادات المعادلة لها وللثانوية العامة من القسم العلمي، بشرط أن يكون مجموع النسبة المئوية هو 87% فأكثر.

شروط التقديم في الكلية البحرية 2023-2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في البيان الأخير لها، عن شروط التقديم في تنسيق الكليات العسكريه 2023/2024، وهي كما يلي: