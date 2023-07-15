Iraq نتائج الثالث متوسط 2023 نينوى ” الدور الأول” عبر اللينك الجديد natiga4dk.net/mlazemna

نتائج الثالث متوسط 2023 نينوى والتي اخيرا سوف تعلن في الساعات الأولي من الغد الأحد الموافق 16 يوليو على مواقع المختلفة والتي نستعرضه إليك بالكامل من خلال هذا المقال، وخاصة وانه الآن اغلب المواقع المعروفة تتعرض إلي ضغط كبير من قبل الطلاب وقد لا تستجب عند البعض ، ولهذا وفرنا إليك رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023 جميع المحافظات

نتائج الثالث متوسط 2023 نينوى

من الشبه المؤكد أن تعلن نتائج الثالث المتوسط في اغلب المحافظات العراقية غدا الأحد 16 يوليو 2023 والتي من اكبر المحافظات التي تحتوى على طلاب المرحلة المتوسط هي محافظة نينوى العراقية ، والتي بدا طلابها في الساعات الاخيرة في الاستعلام عن نتائجهم الخاص بالدور الأول على موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا وباقي المواقع الاخرى، كما واكدت الوزارة أن النتيجة لن تتأخر عن يوم الاثنين 17 يوليو القادم وان نسب النجاح هذا العام مرضية إلي اغلب الطلاب .

موقع استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023

يوجد العديد من المواقع التعليمية التي سوف يتم إعلان نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول بالعراق منها موقع وزارة التربية العراقية والتي يعلنها برقم المقعد الخاص بكل طالب على حدى ، أم من خلال موقع ناجح والذي هو من اقل المواقع انتشار ولهذا الضغط عليه ليس بالشكل الكبير مثل المواقع الأخرى، كما أيضا يوفر موقعنا البديل إلي الطلاب رابط جديد من حلاله يمكن الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 نينوى في ثواني معدودة وهو موقع نتيجة نت ، والذي يعرضه بصيغة بى دى اف إلي الطلاب .