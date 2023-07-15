يافرج الله.. اخر كلام لموعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين – الحق شوف حسابك

ذكرت وزارة المالية أنه سيبدأ دفع رواتب شهر يوليو 2023 يوم السبت الموافق 23 يوليو 2023، بينما سيتم دفع متأخرات شهر يونيو خلال الأيام (الأحد، الاثنين، الثلاثاء)، وسيتم الاتفاق على اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر من نفس الشهر، بشرط أن يبدأ توفير المستحقات وسيعمل موظفو ATD وفقًا للتواريخ المحددة في النظام المالي الإلكتروني.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين

لمعرفة جدول الرواتب بعد الزيادة لشهر يوليو 2023 تابع ما يلي:

يحصل المدير العام على سبعة آلاف جنيه أو ما يعادلها.

الدرجة الأولى 6500 جنيه.

ما يعادل الدرجة الثانية يدر 5500 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها خمسة آلاف جنيه.

ما يعادل الدرجة الرابعة 4500 جنيه.

قيمة الدرجة الخامسة أو ما يعادلها أربعة آلاف جنيه.

ما يعادل الدرجة السادسة 3500 جنيه.

تبلغ قيمة الماجستير 6000 جنيه، والدكتوراه 7000 جنيه.

التاريخ الذي سيتم فيه دفع الرواتب عن شهر يوليو 2023

نظرًا لأن الرواتب ستكون متاحة في أي وقت بدءًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لجميع الوكالات الإدارية

حثت وزارة المالية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة على عدم الاندفاع إلى أجهزة الصراف الآلي.

كما ذكرت الوزارة أنه تم تخصيص عدد أيام كل شهر لدفع رواتب موظفي الدولة وغيرهم من الموظفين.

شريطة أن يبدأ توفير مستحقات العامل في ماكينات الصرف الآلي حسب التواريخ المحددة في النظام

سيكون أمام العمال 3 أيام كل شهر لدفع متأخرات مستحقاتها، مع مراعاة أيام الاجازة والعطلات الرسمية.

تواريخ دفع رواتب شهر يوليو 2023

خلال الساعات العديدة الماضية، بحث المزيد من الأشخاص على محرك بحث Google الشهير عن موعد أقساط رواتب موظفي وزارة التربية والتعليم في يوليو 2023 و لمعرفة تواريخ دفع رواتب شهر يوليو تابع الاتي:

ستسمح وزارة المالية لحوالي 33 وزارة ووكالة ودائرة حكومية بدفع رواتب شهر يوليو 2023

في أيام 23 و 24 و 25 و 26 و 27 من نفس الشهر، على أن تستمر هذه الممارسة لمدة 5 أيام متتالية.

بالنهاية قد قمنا بعرض كافة التفاصيل والمعلومات عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين