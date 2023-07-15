” الآن نتائج الثالث المتوسط” موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات برقم المقعد لمحافظات ديالى – واسط – صلاح الدين

موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات وهو الرابط الرسمي لاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول إلي جميع المحافظات العراقية ، والتي سوف تعلن فى الساعات المقبلة إلي اغلب المحافظات العراقية وذلك تبعا للأخبار المتداولة الآن على موقع الإخبارية العراقية والتي صرحت أن النتيجة في إطار الاعتماد وجارى رفعها على المواقع المختصة ومنها موقع وزارة التربية العراقية 2023

موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات

يقدم موقع وزارة التربية العراقية إلي الطلاب في جميع المراحل الدراسية في العراق خدمة الاستعلام عن نتائجهم مجانا من خلال اللينك الموقع الإلكتروني، ويوفر عليهم الذهاب إلي المدارس من اجل الاستعلام بيان درجاتهم كما انه الموقع يوفر إلي الطلاب خصوصية الاستعلام عن بيان درجاتهم في يعرض نتائج كل طالب بشكل خاص ولن يتيح للآخرين الاطلاع على بيان مجموعك مثل باقي المواقع الأخرى التي تعرضه بالمحافظة كاملة، ولهذا يفضله العديد من الطلاب .

نتائج الثالث متوسط 2023 دور الأول

انتظر طلاب المرحلة المتوسطة في العراق شهر كامل منذ اخر أيام اختباراتهم ليوم إعلان نتائج النهاية لهذا العام ، والذي اخيرا سوف تعلن في الساعات المقبلة على موقع نتيجة نت وهو الرابط الحصري لموقعنا لهذا يوفر إليك لطلاب استعلام عن نتائج الثالث في ثواني معدودة ،وخاصة أن موقع وزارة التربية العراقية لنتائج الامتحانات، الآن يتعرض إلي عطل في الكثير من الأماكن ، ومما قد يجد الطلاب صعوبة في استخراج نتائجهم من خلاله وخاصة في الساعات الأولي من إعلان النتيجة والتي تعلن على حد اقصي ويم الاثنين المقبل من هذا الشهر.