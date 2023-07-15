“إشارة قوية ” أضبط الآن تردد قناة mix one على النايل سات وتابع اجمل و احدث المسلسلات والافلام

اضبط الان تردد قناة mix التركية على القمر الصناعي نايل سات وكذلك على كافة الاقمار الصناعية حيث إنها مجموعة قنوات ميكس قد اشتهرت في الفترة الأخيرة، وتقدم هذه القنوات عدد كبير من الافلام والمسلسلات سواء التركيه او الهنديه او العربيه ويتابعها الملايين عبر الوطن العربي لأنها تقدم مسلسلات حديثة وقديمة من المسلسلات التي حازت على نسب مشاهدات عالية وكذلك هذه المسلسلات استطاعت ان تحقق نجاح كبير بين المتابعين ومن خلال موقعنا سوف تتمكن من معرفة التردد الخاص بالقناة الجديد والحديث لمتابعة هذه الأفلام والمسلسلات.

تردد قناة Mix one 2023

إن تردد قناة ميكس وان SD الآن يشغل بال العديد من المتابعين وعشاق المسلسلات التركيه حيث ان قناة ميكس 1 الان تقدم عدد من المسلسلات التركية مثل مسلسل سنوات الضياع وكذلك مسلسل اصطدام وأيضا مسلسل السلطانة قسم وهو مسلسل تركي مشهور استطاعت فيه السلطانه قسم ان تفرض سيطرتها وقوتها وان تنجو من العديد من المشاكل والعديد من المؤامرات التي تم حبكها من أجل القضاء عليها وكذلك يتم عرض مسلسل جودا أكبر وهو مسلسل هندي يتحدث عن حياة السلطان والملك جلال اكبر وهو من أقوى السلاطين والملوك في عهد الهند.

تردد قناة mix مسلسلات

تابع تردد قناة mix أفلام أجنبي حيث ان القناة تقدم العديد من الافلام الاجنبيه وهذه الأفلام تعتبر حديثة إلى حد كبير وكذلك افلام اجنبيه قديمه ولكن شيقة لذلك يجب أن تقوم بضبط جهاز الإرسال الخاص بك على تردد قناة ميكس 1 وكذلك تردد قناة ميكس التركية وميكس بالعربي من اجل متابعه افضل واحسن المسلسلات وكذلك متابعه اقوى الافلام والتردد يأتي على هذا النحو التالي:

تردد قناة mix one على عرب سات

تردد القناة: 11938.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي H.

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