صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي 2023 || احجز شقة في مبادرة سكن لكل المصريين

يزداد البحث من قبل المواطنين المصريين عن رابط صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب وذلك للتعرف على نتيجة التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى التعرف على شروط التقديم والطلبات الواجب توافرها وكافة المعلومات الشاملة حول صندوق التمويل العقاري من خلال الموقع الإلكتروني، وسوف نوافيكم بكافة التفاصيل والمعلومات من خلال هذا المقال.

رابط صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب

يمكن الاستفسار حول حالة الطلب الخاص بحجز شقق الإسكان الاجتماعي لهذا العام 2023 من خلال إتباع هذه الخطوات:

قم بالنقر على الرابط الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي.

سجل الدخول بالبيانات الخاصة بك ومن ثم انقر على فتح حساب من خلال أيقونة طلبات.

اختر أيقونة طلبات متابعة الملف ومن ثم قم بتسجيل كافة البيانات الأساسية المطلوبة بصورة صحيحة.

اختر المشروع المراد تقديمه أو الاستعلام عنه وانقر على أيقونة الاستعلام.

انتظر قليلاً ومن ثم سوف تظهر لك النتيجة حول حالة الطلب.

يمكن ايضًا الاستعلام من خلال رقم صندوق التمويل العقاري ” 090071117″ من أي خط أرضي أو رقم ” 1188″ من أي موبايل.

ما هي شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

هناك العديد من الشروط الهامة التي تم تحديدها من قبل وزارة الإسكان والواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية وهي كالآتي: